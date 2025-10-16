venerdì, Ottobre 17, 2025
L’unione fa la cura: il 16 novembre la Giornata Mondiale della Sindrome di Sanfilippo

di Redazione Web
Ogni 16 novembre il mondo si stringe intorno alle famiglie che convivono con la sindrome di Sanfilippo, una rara malattia genetica neurodegenerativa conosciuta anche come Mucopolisaccaridosi di tipo III. È una giornata dedicata alla consapevolezza, ma soprattutto alla speranza. L’obiettivo è unire voci, energie e impegno per sostenere la ricerca di una cura che, ancora oggi, non esiste.

A promuovere il messaggio è l’associazione Sanfilippo Fighters, che anche quest’anno lancia un appello chiaro e potente: “L’unione fa la cura”. Non un semplice slogan, ma una promessa collettiva che racchiude l’essenza della battaglia quotidiana di tante famiglie italiane e internazionali. Perché solo attraverso la solidarietà, la condivisione e la partecipazione di tutti è possibile accelerare il progresso scientifico e costruire una rete di sostegno reale per chi affronta questa malattia.

La sindrome di Sanfilippo, che colpisce prevalentemente i bambini, compromette progressivamente le funzioni cognitive e motorie. Non esistono terapie risolutive, ma la ricerca sta compiendo passi importanti. In questo percorso, il contributo delle associazioni e delle comunità è determinante: finanziare gli studi, diffondere informazioni corrette e creare consapevolezza sono azioni che possono cambiare il destino di intere famiglie.

“Unirsi alla squadra dei Fighters” significa partecipare attivamente a questa causa, far sentire meno soli i genitori e i piccoli guerrieri che ogni giorno lottano con coraggio. È un invito a non voltarsi dall’altra parte, ma a credere che la cura non sia solo un traguardo medico, bensì anche umano.

La Giornata Mondiale della Sindrome di Sanfilippo rappresenta quindi molto più di una ricorrenza. È una chiamata alla responsabilità collettiva, un momento in cui la speranza si traduce in azione e la scienza trova forza nella partecipazione sociale.

Per informazioni e adesioni alle iniziative, è possibile consultare il sito ufficiale www.sanfilippofighters.org.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

