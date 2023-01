Lunedì il Sen. Cantalamessa ritorna sull’isola

Come già preventivato (così come da lui promesso) il giorno 30/01/2023 alle ore 12:00 sarà presente sull’Isola d’Ischia il Senatore Gianluca Cantalamessa che incontrerà i Sindaci, Commissario Prefettizio Vice Prefetto dott.ssa Simonetta Calcaterra, il Commissario per la Ricostruzione On. Giovanni Legnini e Rappresentanti di Comitati e Associazioni per discutere del DL Ischia, presso la sala antistante a quella del Centro Operativo Comunale (COC) e precisamente nella sala dell’ex Ristorante Monfalcone sita in Casamicciola Terme, Piazza Marina.