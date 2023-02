Lunedì Consiglio a Forio, Del Deo deve rispondere alla minoranza

Il Consiglio comunale di Forio è convocato per lunedì 27 febbraio alle ore 9.00 nella sala consiliare “V. Mazzella” del vecchio municipio per discutere otto punti all’ordine del giorno. I primi quattro argomenti sono stati inseriti su iniziativa dell’opposizione. La maggioranza infatti dovrà rispondere a ben tre interrogazioni che mirano a fare luce su una serie di lavori pubblici in corso sul territorio, sui quali la minoranza vuole vederci chiaro su modalità e tempi di attuazione.

La prima riguarda i “lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico sulla Via Giovanni Mazzella compreso tra il promontorio del Soccorso e località Citara”; la seconda i lavori ai plessi scolastici di Forio e Panza; la terza i lavori di “realizzazione di opere di drenaggio e messa in sicurezza idraulica dell’area urbana in località San Giuseppe nel Comune di Forio – opere di completamento 2do stralcio” in via Provinciale Panza.

Seguirà l’integrazione di un punto dell’odg da inserire nella convocazione del Consiglio Comunale che era stato richiesto lo scorso 21 ottobre. Gli ultimi quattro punti riguardano invece il riconoscimento di debiti fuori bilancio conseguenti a sentenze del Giudice di Pace. Condanne al risarcimento di danni subite dal Comune verosimilmente legate al dissesto stradale.