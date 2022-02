Lunedì cambia il traffico a Forio. L’ordinanza di Iacono

A partire da lunedì 7 febbraio 2022 entra in vigore la nuova ordinanza di regolamentazione del traffico emessa dal Comandante della Polizia Municipale, Ing. Iacono.

Nel dettaglio, con ordinanza n. 12, si è inteso revocare tutte le precedenti ordinanze relative ai seguenti tratti di strada interessati dalla presente, istituendo divieto di transito in ambo i sensi in area di cantiere tra Piazzale C. Colombo e la sede municipale:

– è istituito senso unico di marcia in C.so F.co Regine dal Quadrivio Centrale in direzione via G. Mazzella e fino all’intersezione con questa;

– è istituito senso unico di marcia, in Via Filippo Di Lustro, Piazza Medaglia d’Oro e Via Erasmo Di Lustro in direzione da Via C. Colombo e fino al Quadrivio Centrale;

– è istituito obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli provenienti dai Via Sant’Antonio Abate su Corso F. co Regine mentre obbligo di svolta a destra, per i veicoli provenienti da Via Casa Corsa, via Caccavaio e Vico Piazza su Corso F. co Regine e di svolta a sinistra su via Erasmo Di Lustro per quelli provenienti dal Vico II San Gaetano;

– è vietata la sosta H24 su ambo i lati di via Erasmo e Filippo di Lustro e in tutta l’area di Piazza Medaglia d’Oro;

– è consentita la sosta Regolamentata su Corso F.co Regine 15 min, lungo parte del lato sinistro e parallelamente al senso di marcia opportunamente segnalato, ed è vietata la sosta 0-24 nel lato destro;

– è istituito il divieto di transito 0-24 per mezzi con portata superiore 35 q in Via Filippo Di Lustro, Piazza Medaglia d’Oro, Via Erasmo Di Lustro e C.so F.co Regine.