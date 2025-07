Lunedì 7 luglio l’incontro pubblico del gruppo “Forio è Tua” su viabilità, mare e decoro urbano

Un nuovo appuntamento di confronto diretto con i cittadini è stato annunciato dal gruppo consiliare “Forio è Tua”, guidato da Vito Iacono. Lunedì 7 luglio alle ore 20.30, all’incrocio tra via Spinesante e via Fortino, si terrà un incontro pubblico per discutere alcune delle tematiche più sentite dalla comunità foriana.

Nel corso dell’incontro, con il consigliere i cittadini affronteranno le recenti misure adottate in merito alla gestione del traffico e della sosta, due nodi cruciali soprattutto nel periodo estivo, quando l’afflusso di turisti mette a dura prova la viabilità locale. (leggi qui il nostro approfondimento)

Ma non solo: si parlerà anche delle condizioni della spiaggia e del mare, due risorse vitali per il territorio, e dei recenti interventi estetici volti a migliorare l’immagine del rione e dell’intera area interessata.

“Si tratta di un’occasione importante per ascoltare i cittadini e raccogliere osservazioni, proposte e critiche costruttive”, ha fatto sapere il consigliere Vito Iacono, sottolineando lo spirito di partecipazione e trasparenza che anima l’iniziativa.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, in un clima che si preannuncia collaborativo e aperto al dialogo. Un segnale, questo, di una politica che prova a scendere in strada per condividere scelte e ascoltare da vicino le esigenze del territorio.