L’umanità ferita di “Elisa” diretta da Leonardo Di Costanzo protagonista a Venezia 82

Il regista ischitano porta al Lido un film intenso e doloroso, in cui la memoria di un delitto familiare diventa occasione di confronto con il male e possibilità di redenzione



Alla Mostra del Cinema di Venezia il film Elisa, diretto da Leonardo Di Costanzo, ha conquistato l’attenzione del Lido. In sala da oggi grazie alla distribuzione di 01 Distribution, porta sullo schermo la vicenda di una donna di 35 anni entrata in carcere dieci anni fa, condannata per l’omicidio della sorella maggiore, il cui corpo venne dato alle fiamme.

Elisa sostiene di non ricordare quasi nulla di quel gesto atroce, come se un velo di oblio l’avesse avvolta. Solo il confronto con il criminologo Alaoui, interpretato da Roschdy Zem, le permette di ricostruire frammenti di memoria e di intravedere la possibilità di un riscatto.

Barbara Ronchi, protagonista del film, racconta di aver vissuto un’esperienza intensa e spiazzante: «Con Elisa ho imparato ad ascoltare anche le storie scomode», spiega, sottolineando come la sua intenzione sia stata quella di restituire al personaggio un volto umano e non relegarlo nella categoria del mostro. Una scelta che riflette la poetica dello stesso Di Costanzo, convinto che il male non appartenga a creature straordinarie ma possa affacciarsi nella vita di persone comuni, e che proprio questa ordinarietà lo renda più inquietante.

In questo percorso si rivela l’identità di un autore che non ha mai dimenticato le proprie radici. Leonardo Di Costanzo, infatti, è originario di Barano d’Ischia, dove è nato e cresciuto. Un legame profondo con la sua terra che attraversa silenziosamente il suo cinema, nutrito dalla memoria dei luoghi e dalla sensibilità di chi ha conosciuto la forza delle storie popolari e il peso della tradizione. Dalla collina ischitana ha portato con sé uno sguardo che unisce rigore e compassione, e che oggi, a Venezia, dà vita a un racconto potente capace di toccare le corde più intime dello spettatore.

IL FILM

Regia: Leonardo Di Costanzo

Cast: Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino, Giorgio Montanini, Hippolyte Girardot, Monica Codena, Roberta Da Soller, Marco Brinzi, Nadia Kibout, Josepha Yang, Federico Di Costanzo, Adeline Tayoro, Antonio Buil, Jasmin Mattei, Roberta Fossile

Genere: Drammatico

Sinossi: Elisa, 35 anni, è in carcere da dieci anni, condannata per avere, senza motivi apparenti, ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il cadavere. Sostiene di ricordare poco o niente del delitto, come se avesse alzato un velo di silenzio tra sé e il passato. Ma quando decide di incontrare il criminologo Alaoui e partecipare alle sue ricerche, in un dialogo teso e inesorabile i ricordi iniziano a prendere forma, e nel dolore di accettare fino in fondo la sua colpa Elisa intravede, forse, il primo passo di una possibile redenzione.