L’ultimo saluto a Ugo Germani

Sandra Malatesta | Ugo Germani ci ha lasciati. Lui era un uomo di mare e gli piaceva definirsi così.È cresciuto nei vicoli intorno alla spiaggia di San Pietro amato e seguito da quella dolce mamma Rosa. Era vivace e svelto e non ha voluto mai vivere lontano dal mare. Un uomo generoso e amante della vita semplice e anche un grande lavoratore.

Ha creato prima una bella famiglia incontrando e amando fino alla fine quella sua bella ed elegante moglie, che pur non essendo ischitana, amò subito la nostra isola perché amava Ugo e la sua mamma che le insegnava tante buone ricette.

Nadia e Sandra le loro due figlie brave, educate, semplici e sempre presenti per i genitori e per quella bella attività avviata da Ugo che così è rimasto sempre vicino al suo mare.

E quei tre nipoti suo orgoglio e quel genero Umberto Regine quasi un figlio per lui. Ugo caro tu mi volevi bene fin da piccola quando spesso mi aiutavi a non farci rompere i palloni quando giocavamo nei vari vicoli e se se ne rompeva uno, subito ne compravi uno nuovo per noi.Ti ho voluto tanto bene Ugo e le tue figlie e tuo genero sono stati miei alunni, quasi come una storia che doveva legarci sempre. Sono vicina a voi tutti e a lei signora cara che Ugo ha continuato a proteggere e ad amare mandandolo rose rosse in segno d’amore.Riposa in pace caro Ugariello.