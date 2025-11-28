L’ultimo Celario del Commissario Legnini

26 novembre 2025. Per Giovanni Legnini, con tutta probabilità, questo è stato l’ultimo “Celario”. L’ultima passerella istituzionale prima di salutare i cantieri dell’emergenza ischitana e lasciare quello scoglio che per tre anni ha pronunciato il suo nome più volte di quanto abbia pronunciato quello dei ministri competenti.

Ieri mattina a Casamicciola Terme si è consumata l’ultima visita ufficiale del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e frana. Un commiato mascherato da commemorazione, con i soliti sorrisi di circostanza, i “Giuà” sussurrati dall’assessore di turno, il “buon viso a cattivo gioco” del sindaco e il repertorio completo della rappresentazione istituzionale ischitana, che ormai conosce a memoria il copione ma continua a recitarlo come se fosse una prima assoluta.

Eppure, proprio mentre si celebrava la memoria della tragedia, riaffiorava con naturalezza tutto ciò che di quella tragedia resta irrisolto. Perché le dichiarazioni del sindaco Giosi Ferrandino, pronunciate ieri mattina, non sono sembrate affatto casuali. Anzi, hanno fatto eco, quasi parola per parola, a quelle rilasciate poche settimane fa da Edmondo Cirielli, candidato presidente non eletto alla Regione Campania: “Bisogna rifare il piano della ricostruzione”. Un piano calato dall’alto, si dice. Un piano sbagliato, si insinua.

Ora, mettiamoci d’accordo, perché la memoria corta non aiuta nessuno. Il piano della ricostruzione è stato approvato dalla Regione Campania, questo è vero. Ma il parere tecnico sulla sua bontà lo ha espresso proprio Legnini, nella sua qualità di Commissario straordinario. Quindi delle due l’una: o Legnini ha avallato un piano sbagliato, calato dall’alto e lontano dal territorio, oppure ha lavorato bene, come ha sostenuto pubblicamente proprio il sindaco di Casamicciola in più occasioni. Le due cose insieme non reggono. A meno che, ovviamente, non si voglia far dipendere il giudizio non dai contenuti, ma dalla convenienza del momento.

E la convenienza, a Casamicciola, viaggia veloce. Cambia con le stagioni, con i finanziamenti, con gli equilibri, con le liste di chi ha avuto e chi è rimasto ad aspettare. Perché poi, a voler essere maliziosi, viene da pensare che forse un piano va bene finché non ti mette in coda invece che in testa. O magari finché non sei primo nell’elenco delle ditte che hanno incassato i fondi per i danni della frana.

In questa frattura tra il Commissario e l’amministrazione casamicciolese, che non è nata ieri mattina al Celario ma affonda le radici in mesi di attriti, distinguo e silenzi, qualcuno finge ancora stupore. Noi no. Queste colonne, se proprio dobbiamo dirlo, la spaccatura l’hanno raccontata quando era ancora sussurrata e non gridata nei corridoi istituzionali. Ma per rispetto del ruolo e della liturgia pubblica preferiamo restare alle parole ufficiali, quelle pronunciate dal sindaco stesso.

È stato Ferrandino a indicare, senza troppi giri di parole, la volontà di Legnini di lasciare l’incarico. Ed è stato sempre Ferrandino ad auspicare l’arrivo di un nuovo commissario, “terzo” e nominato da un governo di centrodestra. Un governo nel quale egli stesso spera di ritrovare casa e protezione politica, soprattutto dopo la débâcle elettorale che ha ridimensionato ambizioni e narrazioni locali. Una dote da offrire, si diceva, anche a Fulvio Martusciello, nel tentativo non troppo velato di rientrare in circuiti che contano.

Nel frattempo, dopo il voto di domenica e lunedì scorsi, complice anche il calendario e l’obbligo istituzionale della commemorazione, i sorrisi tra Legnini, Ferrandino e la “sindaca” Iaccarino sono magicamente tornati. Abbracci, strette di mano, fotografie. Come se nulla fosse. Come se le parole, le accuse, le allusioni non fossero state pronunciate. Qui, sull’isola, succede spesso: la politica è una tavola apparecchiata dove prima si lanciano i piatti e poi si brinda alla pace.

Ma dalle nostre parti, quando le cose finiscono davvero, qualcuno lo dice senza metafore: “‘A migliuria primma d’ ‘a morte”. E chissà se questo ultimo Celario non sia stato proprio questo: una quiete di facciata prima dell’addio definitivo.