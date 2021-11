L’ultimo applauso per Lello Pilato

Gianni Vuoso | Il funerale di Lello Pilato era previsto per le 10 alla Cattedrale ma il feretro è giunto solo oltre le 10.30 tanto che, nel rispetto di quello che è stato Lello per tutti, giocherellone, pronto alla battuta, solare, qualcuno ha precisato “fa ritardo perché forse, si sarà fermato al Calise per l’ultimo caffè e un’altra sigaretta”.

Sui due marciapiedi, ieri mattina sono stati proprio in tanti ad attenderlo. Amici di vecchia data, vecchi compagni del suo vecchio PSI, esponenti politici provenienti dal Comune d’Ischia e da altri comuni dell’isola. Una bella occasione per vedere riuniti tanti giovani dediti al basket, vari albergatori con i quali Lello si è sempre confrontato, iscritti al circolo isolano del PD che lui ha tenuto in piedi come segretario, non sempre tranquillo, anzi, spesso sferzante nei confronti di chi dava il cattivo esempio. I commenti degli amici più stretti hanno sottolineato l’edonismo epicureo che Lello ha perseguito nei suoi di vita e che lo hanno condotto ad apprezzare il piacere di vivere e la vita con i suoi piaceri, da eretico, da libertino, da amante della propria libertà come ha opportunamente scritto qualche amico.

Ma nonostante questo suo atteggiamento, non risparmiava occasionali interventi politici, di una severità che difficilmente sfuggiva ai suoi sorrisi. Già due mesi fa, infatti, ci confidò che avrebbe voluto mettere fuori dal circolo qualche personaggio di grande peso elettorale, ma di cattivo esempio politico. E come qualcuno ha già scritto sui social, Lello non le mandava a dire. Magari, improvvisamente, la stampa locale avrebbe sparato una delle sue interviste per dire di cotte e di crude verso il sindaco, lo stesso europarlamentare o chi in quel momento non riusciva a digerire. Ma mai per motivi personali, per partito preso. Sempre col sorriso più splendente che mai.

Poi finalmente, è sopraggiunto il feretro e prima di lui, un’auto stracolma di fiori. Nonostante la classica dei familiari alla “dispensa dai fiori”.

Ben presto, uno dopo l’altro, i familiari, le sorelle, il figlio Riccardo giunto l’altra sera dalla Svizzera dove lavora, la figlia e la moglie, l’avv. Elena Fortuna, visibilmente distrutta dal dolore, in lagrime, afferrata da destra e da sinistra dai conoscenti che non hanno voluto perdere l’occasione di esprimerle un sincero cordoglio. La bara è stata quindi trasportata in chiesa, mentre il grido di “Viva Lello” è stato accompagnato da uno scosciante applauso. Don Agostino ha avuto il compito di officiare il rito funebre e di dedicargli parole che hanno esaltato, come hanno fatto tutti, la sua solarità, la sua cordialità, il legame con i giovani, gli impegni politici, i suoi stessi personali rapporti di amicizia di lunga data.

La cerimonia è stata di lunga durata e solo intorno a mezzogiorno, la bara di Lello è uscita dalla Cattedrale mentre un sole caldo e luminoso, quasi fosse stato prenotato per l’occasione, risplendeva su tutta la sua Ischia Ponte, il vecchio borgo che tante volte lo aveva visto protagonista di incontri, di manifestazioni mondane, culturali e sportive.

A questo punto, l’arbitro ha fischiato la fine del suo ultimo incontro di basket e Lello è andato via.