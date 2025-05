L’ultimo abbraccio. Nella festa del Casarano, Piszczek regala l’ultima emozione dei gialloblù

CASARANO – ISCHIA 1-1

Serie D | Girone H | 34a Giornata

L’Ischia Calcio chiude il suo campionato con una grande prestazione in trasferta e con un pareggio strappato alla capolista Casarano: la squadra di Antonio Foglia Manzillo si congeda dal Girone H con il risultato di 1-1 al Capozza, rischiando di rovinare la festa della compagine neopromossa in C. Un rigore di Malcore nel finale nega ai gialloblù la prima vittoria in Salento. Gli isolani rendono omaggio alla squadra vincitrice del campionato, mentre i tifosi danno vita ad una coreografia bellissima: un minibus attraversa idealmente tutte le tappe recenti del club rossazzurro, dalla Promozione alla Serie C. Il team ischitano arriva in Puglia con l’ambizione di terminare bene il proprio percorso e riscattare quella sconfitta mai digerita del Calise.

Il tecnico sceglie Errico, Chiariello e Giuseppe Mattera davanti a Paduano, sulle corsie ci sono Colella e D’Anna. Montanino e Patalano guidano il centrocampo, Desiato e Trofa supportano Piszczek, al rientro dalla squalifica. La partita si apre con una buona opportunità per i rossazzurri che provano a sfondare con Teijo al 2’: il suo destro viene respinto in angolo dall’estremo difensore ospite. Alla prima occasione utile l’Ischia passa in vantaggio con Piszczek che scatta sulla trequarti, salta in dribbling due avversari e, una volta entrato in area, con un preciso tocco supera il portiere in uscita.

Il gol galvanizza i gialloblù che sfiorano il raddoppio poco prima del quarto d’ora di gioco. Sventagliata di Patalano per D’Anna che scappa sulla sinistra, entra in area dal lato corto ma il suo destro in solitudine viene parato da Alloj. Passano pochi minuti e Paduano è bravo a bloccare una fulminea conclusione di Malcore dalla distanza. A metà frazione Perez imbecca Malcore che devia in rete, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare del capocannoniere rossazzurro. Dopo un cooling break, Malcore ci riprova, stavolta in torsione: sfera sul fondo. Alla mezz’ora, su azione d’angolo, Saraniti colpisce la traversa con un imperioso colpo di testa. Il Casarano spinge alla ricerca del pareggio, tuttavia rischia al 36’ quando Trofa si gira bene in area ma Alloj è attento e respinge. Il primo tempo si chiude con un secondo tentativo aereo di Saraniti su azione d’angolo: la palla sorvola la traversa.

L’ultima emozione è di marca ischitana: Patalano recupera palla, finta lo scarico su Trofa e dai venti metri scarica un gran destro che Alloj respinge; Piszczek tenta il tap-in e pallone che esce non di molto. I pugliesi aumentano il potenziale offensivo nella ripresa e vanno alla ricerca del pareggio. Dopo alcune fasi di studio tra le due formazioni, al 58’ il Casarano si rivede in attacco. Sugli sviluppi di un corner battuto da Legittimo, di nuovo Saraniti stacca con ottima scelta di tempo ma la palla accarezza la parte superiore della traversa. Trema la difesa di Foglia Manzillo nella parte centrale del secondo tempo.

Al 72’ Legittimo serve Perez la cui conclusione in girata viene ottimamente respinta da Paduano; la palla arriva al neo entrato Ferrara che però calcia sul fondo. L’Ischia cerca la via del contropiede: Colella dalla destra si avvicina all’area e conclude, ottima la replica del portiere; la sfera viene ripresa da Trofa ma il tiro termina alto. L’arbitro al 77’ assegna in maniera generosa un calcio piazzato al Casarano: lo specialista Loiodice manda la palla a scavalcare la barriera, ma un grande Paduano ci arriva, smanacciando sotto la traversa. Dopo un tentativo del neo entrato Mollo dal vertice sinistro dell’area (pallone alto), sull’altro fronte ottimo intervento di Paduano che salva in presa alta. A tre minuti dalla fine, l’arbitro assegna un rigore ai pugliesi per un presunto fallo di D’Anna: Malcore con uno scavetto fa 1-1.

’estremo difensore dell’Ischia al 90’ salva su Legittimo (tiro a botta sicura) e poi lascia il posto a Re che fa il suo esordio in D. Nei 5’ di recupero accade poco: al Capozza può proseguire la festa-promozione, l’Ischia Calcio conclude il campionato a testa alta.

IL TABELLINO

Casarano Calcio: Alloj (69’ Ferilli), Rizzo (54’ Loiodice), Legittimo, Opoola, Malcore, Milicevic, Perez, Logoluso, Cerutti, Teijo (70’ Ferrara), Saraniti. A disp.: Guastamacchia, Baldé, Malagnino, Albo, Bertagnini, Fasano. All.: Di Bari

Ischia Calcio: Paduano (91’ Re) Trofa, Mattera Giuseppe (64’ Mattera Giovanni), Chiariello, Errico, Montanino, Colella (75’ Castagna), Patalano (85’ Tuninetti), Desiato (80’ Mollo), D’Anna, Piszczek. A disp.: Pipolo, Palamaro, Bianchi, Pastore. All.: Foglia Manzillo

Arbitro: Scicolone (San Donà del Piave)

Assistenti: Targa (Padova) e Quaglia (Mestre)

Marcatori: 6’ Piszczek (I), 88’ rig. Malcore (C)

Ammoniti: Montanino (I), Errico (I), Paduano (I)

Angoli 10-1

Durata: p.t. 48’, s.t. 51’

Spettatori 4000 circa con 15 ischitani