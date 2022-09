L’ultima proposta è un tribunale speciale per l’isola d’Ischia

Paolo Mosè | Al Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce dal 6 all’8 ottobre, sarà presentata una mozione che vede quale primo firmatario il presidente dell’Ordine di Napoli Antonio Tafuri e il delegato al congresso Francesco Cellammare, che rappresenta anche l’Assoforense ischitana. Un ordine del giorno che serve innanzitutto ad impegnare l’intera avvocatura italiana a scendere in campo compatta per salvare le tre sezioni distaccate di Ischia, Elba e Lipari che rischiano il 31 dicembre prossimo di chiudere definitivamente. Un rischio alto, che abbiamo già evidenziato nell’edizione di ieri con un articolo per descrivere quale è l’attuale situazione, che non è certamente allegra.

Sia Tafuri che Cellammare hanno spiegato che se non si potesse giungere ad un’ulteriore proroga per una serie di impedimenti, hanno intenzione di chiedere formalmente al governo e quindi al Parlamento di approvare una sorta di istituzione del tribunale con una autonomia propria, in modo da non dipendere più dai tribunali centrali. Come avviene tutt’oggi e che ha causato non pochi problemi. Un distacco sostanziale tra la realtà della terraferma e quella delle isole. Con il quasi abbandono di queste ultime al proprio destino.

Il congresso nazionale degli avvocati italiani voterà certamente questa mozione (riteniamo all’unanimità) per lanciare un segnale chiaro al nuovo ministro della Giustizia con tanti saluti alla Cartabia, che se ne ritornerà certamente ai propri studi giuridici, avendo manifestamente affermato la propria contrarietà ad una qualsiasi proroga o altro provvedimento. Tutto si potrebbe rimettere in gioco con il nuovo governo, che le proiezioni danno nettamente in vantaggio lo schieramento di centrodestra e il prossimo ministro della Giustizia potrebbe essere l’ex magistrato Carlo Nordio. Uno che conosce benissimo come funziona un tribunale, quali sono le esigenze e le deficienze.

In questo congresso sarà poi scelto ovviamente il nuovo presidente e l’esecutivo forense che interloquirà con il nuovo governo. Speriamo che siano persone ragionevoli e che si calino nelle realtà per capirne meglio le difficoltà di una chiusura di un ufficio pubblico che in qualche modo in questo momento si trova di fronte una difesa legata alla modifica dell’art. 119 della Costituzione che garantisce alle zone insulari di avere gli stessi servizi e gli stessi diritti dei cittadini in terraferma.

LA MOZIONE

In questa mozione gli avvocati Cellammare e Tafuri ricordano che «I successivi provvedimenti di proroga, ottenuti grazie all’ostinazione dell’Avvocatura e ad uno sforzo continuo di mediazione politica ed istituzionale, hanno sin qui evitato la chiusura di tali Sedi Giudiziarie ma sono stati accompagnati da un graduale smantellamento della macchina giudiziaria sulle isole per la mancata assegnazione di risorse umane, sia di magistrati che di personale amministrativo. Ciò ha causato l’impossibilità di fornire agli utenti, in tempi ragionevoli, un qualunque provvedimento giudiziario e la grave mortificazione del ruolo e dell’immagine stessa dell’Avvocato, impossibilitato incolpevolmente a dare risposta alle richieste ed alle aspettative dei propri assistiti.

Gli stessi Colleghi dei Capoluoghi sedi di Tribunale, nonchè quelli delle Sezioni Distaccate soppresse, attualmente costretti a raggiungere le Sedi Centrali di Tribunale, convengono sulla necessità di evitare la chiusura di Uffici Periferici privi di continuità territoriale, quali quelli presenti sulle isole, che taglierebbe fuori dal Servizio Giustizia intere Comunità di Cittadini, obbligate a far fronte a veri propri viaggi della speranza dalle isole per raggiungere ogni giorno i Tribunali in terraferma e a un imponente aggravio di spese che inevitabilmente su di essi ricadrebbe».

BARCA SENZA TIMONIERE

Tutti sono a conoscenza delle difficoltà che emergono in queste tre realtà isolane. Per i continui contatti che si sono avuti tra le varie istituzioni. Ma ancora resiste una sacca di opinione secondo la quale vi è sull’isola d’Ischia una sostanziale corruzione nell’ambito giudiziario. E che in virtù di questa situazione è giusto chiudere definitivamente. La verità è che queste notizie che hanno anche alcuni consiglieri del Csm si poggiano perlopiù su dicerie, senza approfondire le singole situazioni che si ritengono malevoli. E’ necessario ricordare a costoro che i magistrati che sono stati oggetto di misure cautelari, sono state emesse per fatti che non hanno nulla a che spartire con la sezione distaccata, ma per fatti pregressi, quando questi giudici svolgevano altre funzioni in tribunali della terraferma. E se qualche problematica negativa si è appalesata nella sezione di Ischia, questa è dovuta alla scarsa attenzione di chi ha responsabilità nell’ambito del tribunale di Napoli.

Oggi come oggi è giusto riaffermare che la sezione è senza una guida sicura e che dia delle direttive ben precise. Come abbuiamo detto ieri, di un giudice coordinatore che sia almeno presente più di una volta a settimana per calarsi nelle problematiche e di un direttore di cancelleria stabile che segua il lavoro passo dopo passo di ogni dipendente. E in questo modo non si creerebbero delle sacche che hanno provocato delle disfunzioni. Se dobbiamo poi creare questo tribunale particolare con funzioni più limitate rispetto a quelli ordinari, bisogna capire con quale esercito iniziare questa nuova avventura. E soprattutto chi sono coloro che vogliono dare una significativa mano per rendere il servizio giustizia un qualcosa di serio per i cittadini, i quali pagano tutto ciò che viene trasferito dallo Stato per mantenere in piedi la struttura.

Gli stessi avvocati ricordano ciò che poc’anzi abbiamo sottolineato: «A livello nazionale la Costituzione, nella nuova formulazione dell’art. 119 prevede che “La repubblica riconosce la peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità ”, ovvero gli svantaggi che pregiudicano lo sviluppo economico e l’effettivo esercizio dei diritti inviolabili della persona, tra cui si annovera quello sancito dall’art. 24 Cost. (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”)».

FONDI PER LE ISOLE MINORI

Ed ancora si ricorda che già lo Stato si era impegnato nel passato ad individuare quei fondi necessari per lo sviluppo delle isole minori: «In merito al finanziamento per il mantenimento dei presidi giudiziari sulle isole minori, era già consentito dal decreto legislativo 88/2011 di destinare fondi speciali per gli interventi atti a rimuovere gli squilibri economici e sociali e consentire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

Oggi o mai più, la massima Assise dell’Avvocatura Italiana, al Congresso Nazionale di Lecce, colga l’occasione di battersi affinché non siano cancellati con un colpo di spugna fondamentali Presidi di Giustizia, con le immaginabili conseguenze che, obtorto collo, si riverberebbero anche sulla stessa sopravvivenza professionale di numerosi Colleghi, ed evidenzi, piuttosto, l’esigenza ed urgenza di promuovere nelle competenti sedi istituzionali ogni iniziativa possibile atta a conseguire nell’ambito della cd. controriforma della Geografia Giudiziaria, un provvedimento legislativo di Istituzionalizzazione stabile e definitiva dei Tribunali delle isole di Ischia, Elba e Lipari».

I NUMERI DI ISCHIA

Già l’organo nazionale dell’avvocatura qualche tempo fa si era espresso in modo chiaro su questa situazione, approvando un documento con il quale riaffermava che non era possibile sopprimere la giustizia insulare, che sarebbe stato un ulteriore colpo a queste tre realtà sociali che hanno già dovuto subire grossi contraccolpi a causa dell’emergenza pandemica ed oggi devono affrontare anche una criticità economica. Basta ricordare i numeri che rappresenta l’isola d’Ischia per capire che non siamo in presenza di quattro gatti; che esiste una realtà economica turistica di primo livello nazionale e che ha visitatori per diversi milioni all’anno: «L’isola d’Ischia, terza isola italiana per densità demografica, suddivisa in sei comuni, con un bacino d’utenza di 68.000 residenti, cui va sommata una popolazione fluttuante di circa 6 milioni di turisti all’anno, tale da raggiungere le circa 500.000 unità nel periodo estivo, dista 18 miglia marine (un’ora e mezza di navigazione) dal porto di Napoli, distante poi circa 30 minuti in taxi dalla Sede Centrale del Tribunale di Napoli sita al Centro Direzionale.

La sua Sezione Distaccata ha un indice di contenzioso medio di circa 6000-7000 procedimenti, senza contare le cause di lavoro e previdenza migrate nel Registro Generale del Tribunale di Napoli, non essendo stato più ripristinato l’Ufficio del Giudice del Lavoro sull’isola, nonostante l’importante tessuto socio economico ed imprenditoriale e la sua partecipazione nella misura di quasi 1/3 al PIL turistico della intera Regione Campania».

E non bisogna scordarsi di ciò che accade durante il periodo invernale, quando diventa problematico raggiungere in gran massa la terraferma in condizioni meteo marine proibitive: «Se a ciò si aggiunge che frequentemente, soprattutto durante l’inverno, le avverse condizioni meteo marine determinano l’interruzione dei collegamenti marittimi impedendo materialmente il trasferimento di tale moltitudine di persone dalle isole, e che lo Stato non deve sopportare neppure la spesa per l’utilizzo dei rispettivi Palazzi di Giustizia, ottenuti in comodato gratuito dagli enti comunali, e, addirittura, come nel caso di Ischia, recentemente ristrutturati (2018) con l’impiego di capitali pubblici rilevanti (euro 900.000,00), non può revocarsi in dubbio la necessità di mantenere detti Presidi a beneficio dei Cittadini e degli Operatori di Giustizia delle isole gravemente penalizzati dalla loro condizione di isolani».

RICADUTE ECONOMICHE

Ed ecco la proposta finale che verrà sottoposta all’intero congresso: «Stante la indispensabilità del mantenimento stabile e definitivo dei Presidi Insulari a tutela del paritario accesso dei Cittadini alla Giustizia, da cui dipenderà molto anche l’efficientamento di detti Uffici Giudiziari ed il conseguente miglioramento del Servizio con innegabili ripercussioni favorevoli sullo svolgimento dell’attività professionale degli Avvocati ivi operanti, che di contro, per effetto della programmata imminente chiusura di tali Sezioni di Tribunale, subirebbe nefaste conseguenze anche di natura economica derivanti dalla impennata dei costi e dall’insostenibile aggravio dell’attività professionale, con ricadute pesanti in termini di denegata giustizia per gli utenti;

Preso atto, peraltro, che, la Legge-Delega per la Riforma della Geografia Giudiziaria, secondo l’interpretazione degli Uffici Legislativi del Ministero della Giustizia, potrebbe non ammettere la reviviscenza e sopravvivenza di alcuna delle 220 Sezioni Distaccate di Tribunale Italiane già soppresse, per cui alla scadenza dell’ultima proroga, in mancanza di un ulteriore provvedimento legislativo di proroga e di stabilizzazione, le Sezioni Insulari sarebbero destinate alla chiusura alla prossima data del 1.1.2023, salvo che per le isole si introduca una nuova forma di Tribunale ad hoc, se del caso autonoma o comunque connotata da una maggiore autonomia gestionale rispetto alle sedi centrali dei Tribunali di riferimento, queste ultime dimostratesi incapaci di trasferire durevolmente propri magistrati e risorse umane e materiali alle sedi distaccate o articolazioni territoriali insulari».