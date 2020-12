L’ultima offesa a Gianni Buono, deserto il consiglio comunale

Gaetano Di Meglio | Quando hai un sindaco che si chiama Enzo Ferrandino ti devi aspettare questo e altro. Il populista e demagogo dalla piccola visione di paese e dalla prospettiva rasoterra, ieri, ha pensato bene di non celebrare il consiglio comunale. In verità, quello di ieri, poteva essere annoverato come uno dei tanti rinvii della prima convocazione ma non è così! Ieri era l’11 dicembre. Ieri era l’occasione giusta e non tardiva di omaggiare Gianni Buono nel luogo e nell’assise più importante che abbiamo: la sala del consiglio comunale di Ischia.

Il civico consesso che ora si riunirà il 14 dicembre ha perso l’occasione di ricordare la figura politica e l’uomo Gianni Buono, rimarcare l’importanza di combattere contro questo maledetto virus e di fare quanto possibile per affrontare la pandemia in maniera efficace.

Ieri era l’occasione di presenziare, tutti, anche solo per un minuto di silenzio, solo per un ricordo ufficiale, solo per la forma e per la storia che verrà trasmessa agli ischitani di domani. A verbale, infatti, ci saranno solo i due appelli nominali eseguiti dal presidente Ottorino Mattera. Ischia ha perso un’altra volta.

E’ facile scrivere un post facebook, riciclare quattro parole di ordinanza e fare finta di aver partecipato al dolore di una morte, tragica. E’ più difficile (per alcuni impossibile) comportarsi da Sindaco e da primo cittadino.