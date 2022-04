L’ultima lezione del Barone al consigliere “ingrato“

Ida Trofa | Per il verde pubblico Lacco Ameno si affida a “Guarracino”: che smacco! Una lezione politica resa con stile che costa ben 13 mila euro di fondi pubblici. Tanto pagano i lacchesi per l’ultimo sonoro schiaffone a Piero Monti, giardiniere ed imprenditore del settore per professione, politico per passione o per caso. Da mesi, consigliere “ingrato” per scelta. Al lettore ogni considerazione.

Dopo le sue ultime uscite anti Barone & Co, il buon consigliere Monti ha rimediato solo tiri mancini e dispettucci dai suoi ex compagni di schieramento. Una ricca collezione di sgarbi, messaggi poco velati che si aggiungono alla costante mancanza di rispetto riservatagli in questi anni di mandato. La mancata nomina ad assessore ad uno dei consiglieri più votati era stato solo il primo.

Infatti, il Comune di Lacco Ameno “in linea con i propri obiettivi di riqualificazione del territorio comunale e di spazi pubblici attraverso la cura e l’attenzione del verde pubblico intende richiedere la fornitura di essenze arboree e materiale vegetale” scrivono dagli uffici di Piazza Santa Restituta. Così, risultando necessario provvedere all’esecuzione della suddetta fornitura, in considerazione del contenuto professionale richiesto, in quanto connesso allo svolgimento di attività o prestazioni che riguardano materie di particolare specificità, è necessario affidare tale prestazione ad un’impresa specializzata. Et voila: l’UTC ha provveduto ad individuare l’elenco delle forniture da richiedere individuando le essenze arboree ed il materiale agrario e vegetale di cui si necessita, stimando un importo complessivo pari ad € 10.664,50 oltre I.V.A. al 22%. Un affidamento diretto mediante la piattaforma telematica TuttoGare e del Comune di Lacco Ameno che ha previsto una lettera di invito diretta invita alla sola impresa “Guarracino Plants s.a.s. di Teresa Guarracino” con sede in Ischia alla via Acquedotto.

Affidamento diretto con lettera di invito

Con la lettera che sa di accordo già fatto è stato richiesto all’operatore economico di presentare la propria migliore offerta per effettuare i lavori e tutta la documentazione necessaria per procedere all’affidamento. L’impresa “Guarracino Plants s.a.s. di Teresa Guarracino” ha presentato l’offerta (n. 3846 del 13/04/2022) con la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura per un importo pari complessivamente ad € 12.519,00. Le somme della fornitura che in altri tempi e con altri accordi di maggioranza potevano rappresentare un buon affare per il consigliere giardinieri eletto con Giacomo Pascale sindaco, derivano da fondi del bilancio comunale. Responsabile unico del provvedimento il capo dell’Ufficio Tecnico Dellegrottaglie Alessandro.

Il segnale è forte e lo si percepisce anche dalle insolite uscite social dal decano dei consiglieri, l’inossidabile Calise Ciro. Il Barbiere, con il consigliere Giovanni De Siano sotto la sua ala si è recato lungo il corso principale per un sopralluogo. A scriverlo sulla pagina Facebook dell’ente è lo stesso Calise che dichiara: “la nostra Amministrazione sta dando il massimo per rendere accogliente la nostra Comunità, soprattutto in occasione dell’avvio della stagione turistica. Il periodo pasquale è alle porte e, con esso, il primo flusso di turisti, che auspico possano visitare numerosi Lacco Ameno. Pertanto, le piante e i fiori colorati che abbiamo collocato lungo le aree principali del Comune sono il nostro biglietto da visita per gli ospiti, ma anche un modo per vivere il quotidiano in modo più ordinato e pulito. Andiamo avanti nell’interesse dei lacchesi, cercando di iniziare al meglio la stagione estiva”.

Insomma, messaggio chiaro…Piero?!

Parafrasando, così, un vecchio adagio “consigliere avvisato, consigliere mezzo salvato). Fino all’altro ieri, Calise non si sarebbe mai fatto fotografare con Giovanni De Siano. Per giunta fotografato in coppia, tra i fiori dell’aiuola del Padrone del Mare, con alle spalle il ristorante di famiglia. Una cosa che neanche con un coltello alla gola, gli equilibri di schieramento avrebbe consentito. Oggi, invece, mostrarsi bello sereno e panciuto, alla faccia del baby non-assessore che voleva fare il “capuzziello al cimitero” e tra le piante del BelPaese è divenuta la normale amministrazione. È un segnale, forte, tra il serio ed il faceto, che evidentemente non si poteva non mandare. Ciro sa bene che l’invidia porta all’omicidio e che certe volte le lezioni ai agazzini vanno date.

Come la prenderà Piero? Non resta che attendere la contro mossa, per saperlo. Il prossimo passo dell’uomo che ha servizio a Giacomo ed ai suoi la vittoria macinando voti sulle ali dell’entusiasmo e del pollice verde.