L’ultima di Giosi: distributori di carburanti sul porto turistico

Arriva l’ennesima “perla” di Giosi Ferrandino per il porto turistico di Casamicciola, gestito direttamente dal Comune dopo la decisione di non rinnovare le concessioni a “Cala degli Aragonesi” e alla “G.M. Nautica”. Adesso, per la prossima stagione, l’Amministrazione si è attivata per dotare l’infrastruttura portuale di distributori di carburanti.

Una notizia che farà sorridere i più, se si pensa che arriva dopo la decisione di interrompere “brutalmente” la gestione degli Ambrosino, operatori nel settore proprio dei carburanti… Sembra quasi una boutade, o si tratta dell’ennesimo “dispetto” di Giosi? Certamente il capitolo porto turistico, come i tanti altri che stanno condizionando la ripresa di Casamicciola, non smette di riservare sorprese.

Intanto, sia come sia, l’iniziativa comporterà per il Comune dei costi, ad iniziare da quello relativo alla progettazione. Ed infatti il Responsabile Area VII – Manutentiva – Patrimonio ing. Gaetano Grasso ha già affidato l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L’ingegnere, in qualità di rup, nella determina ricorda che «nel territorio di Casamicciola Terme insiste un porto turistico di risalente realizzazione». E che «fino alla data del 31.12.2024, la gestione di parte dell’infrastruttura è stata affidata in concessione demaniale marittima, con atto concessorio n. 21/2008 (e successiva autorizzazione demaniale n. 1 del 29.04.2024), congiuntamente al Comune ed alla Cala degli Aragonesi S.r.l., giusto delibera di C.C. n. 47 del 29.12.2004; il relativo rapporto concessorio è, scaduto il 31.12.2024; risulta, altresì, scaduta al 31.12.2023 la concessione demaniale n. 49 del 14.05.2008, integrata e modificata dalla concessione demaniale n. 107 del 08.07.2009 (quella relativa alla “G.M. Nautica”, ndr)».

Richiama quindi la “famosa” delibera di Giunta n. 13 del 14/03/2025, con la quale è stato appunto deciso che «a partire dalla data di esecutività di detta delibera e sino al 31.12.2033, il Comune di Casamicciola Terme gestirà i servizi di portualità turistica nel porto turistico di Casamicciola Terme di cui alle precedenti concessioni n. 21/2008, (e successiva autorizzazione demaniale n. 1 del 19.04.2024), e n. 49 del 14.05.2008 (integrata e modificata dalla concessione demaniale n. 107 del 08.07.2009), tutte attualmente scadute, mediante la modalità della gestione diretta in economia».

Altresì richiama la concessione demaniale marittima n. 2 del 26.02.2025, con la quale è stato dato in concessione al Comune di Casamicciola Terme lo specchio acqueo a levante del molo di sotto flutto, e la CDM n. 5 del 19.05.2025, con la quale sono state date in concessione all’Ente le aree interne al Porto. Nella stessa data del 19 maggio “Cala degli Aragonesi” aveva consegnato al Comune il bene demaniale.

PROGETTISTA UN INGEGNERE DI SALERNO

Grasso illustra poi la finalità dell’iniziativa, ovvero «valorizzare e potenziare i servizi offerti all’interno del porto, al fine di migliorarne la funzionalità e l’efficienza complessiva, mediante la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, ritenuto indispensabile per garantire un adeguato supporto alle esigenze della nautica da diporto e dell’intera utenza portuale, nonché per aumentare l’attrattività del porto e favorire lo sviluppo delle attività economiche connesse». Un tentativo evidentemente per rendere più appetibile un porto che segna il passo.

La parcella professionale per la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza è stata calcolata in 35.032,75 euro oltre Cassa e Iva, ovvero 44.449,59 euro complessivi. Il rup ha proceduto mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune e l’incarico è stato affidato all’ing. Eugenio Lombardi con studio in provincia di Salerno per l’importo di 34.682,42 euro. La spesa totale ammonta a 44.005,06 euro. Siamo ancora alla fase progettuale.

La domanda che si pongono soprattutto i casamicciolesi rimane la stessa: gestione in economia davvero “economica” e soprattutto remunerativa anche per la comunità? Ma ormai tutti hanno capito di dover fare i conti con le “strategie” di Giosi.