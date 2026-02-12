Lukaku trascina il Napoli nel test con l’Ischia Calcio

Un test di prestigio nel cuore della settimana e dentro una fase della stagione che per l’Ischia sta restituendo segnali incoraggianti. I gialloblù, reduci dalla vittoria sul campo del Valmontone e da due risultati utili consecutivi, hanno fatto tappa al Training Center di Castel Volturno per affrontare il Napoli di Antonio Conte in un allenamento congiunto di alto profilo, utile a entrambe le squadre per dare continuità al lavoro.

Per l’Ischia si è trattato di una verifica tecnica e mentale contro una realtà di vertice del calcio nazionale, con ritmi e intensità ben diversi da quelli della Serie D. Per il Napoli, invece, l’appuntamento del giovedì è servito a rimettere minuti nelle gambe dopo la giornata di riposo concessa da Conte al gruppo e a testare uomini e soluzioni in vista dei prossimi impegni ufficiali.

La seduta si è chiusa con il successo degli azzurri per 4-0, ma il pomeriggio di Castel Volturno ha raccontato molto più del risultato. La notizia più significativa, sul fronte partenopeo, è stata la doppietta di Romelu Lukaku: il belga, tra i giocatori che avevano bisogno di continuità e condizione, ha dato segnali di crescita realizzando due reti e confermando un progressivo miglioramento fisico, con l’obiettivo di essere utile già nel finale della sfida di Coppa Italia contro il Como.

Nel contesto dell’allenamento congiunto Conte ha potuto dare spazio anche ad altri elementi del gruppo: minuti importanti per Giovane e per Alisson Santos, ancora in gol nel corso della sgambata, mentre l’assenza per influenza di Sam Beukema ha aperto spazio a Olivera, autore di una delle reti che hanno completato il poker azzurro. A chiudere il quadro il sigillo del giovanissimo Antonio Cimmaruta, classe 2007 della Primavera, schierato a supporto della prima squadra.

Per l’Ischia, al di là del punteggio, resta una giornata dal valore formativo evidente. Il confronto con il Napoli di Conte ha permesso alla squadra di Simone Corino di misurarsi con un modello di lavoro, con un livello di concentrazione costante e con un’intensità che rappresenta un riferimento. Un passaggio utile nel percorso di crescita del gruppo, sia sul piano dell’esperienza sia su quello della consapevolezza, in vista del prossimo impegno di campionato.