Luigi Vanvitelli e l’isola del sollievo: a Casamicciola il rifugio termale dell’architetto

ERNESTA MAZZELLA | Luigi Vanvitelli l’architetto della famosa Reggia di Caserta e ancor prima della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, e di tante altre opere, era un amante dell’isola d’Ischia. Numerose volte soggiorna nella ridente e affollata Casamicciola per le cure termali, dove trova sempre grande beneficio come egli stesso scrive nelle lettere inviate al fratello Urbano. Le preziose lettere oggi sono custodite presso l’Archivio di Caserta.

Il Vanvitelli per i suoi dolori ed infortuni ricorre spesso alle cure con l’acqua d’Ischia e oltre che a quelle delle stufe delle terme di Agnano. Nel 1756 accade che nello smontare da cavallo prende una brutta distorsione alla caviglia. Da allora, forse anche per le sue generali condizioni di salute, il dolore ritardava a cessare, ma anche su consiglio dell’archiatra, il medico del Re, inizia a curarsi in casa immergendo la caviglia nell’acqua termale inviata da Ischia in barilotti.



Nell’estate del 1762, dopo mesi di intenso lavoro, si concede una vacanza a Ischia, “ove per 15 giorni voglio impegnarmi a far niente, come da tutti sono consigliato e solo pensare a prendere cinque o sette bagni, a calor di sole, cioè freddi e minerali…” Una feluca lo conduce da Pozzuoli “alla spiaggia dei bagni”.

Arriva a Casamicciola “…luogo rustico, distante circa due miglia dalla marina…”, e lo trasportano “in sedia” al suo appartamento di sei stanze. I “bagni” che distano circa un miglio dalla sua casa: “le acque sono chiarissime ma bollenti…Prossimo alli bagni vi è un ospizio per gli amalati… la fabrica è grande tanto che in ogni muta… tra malati, accompagnatori e servitori ospita più di cinquecento persone”

Interessante è la descrizione del giro intorno all’isola per mare e delle sue passeggiate a Ischia, con il suo castello, “…le belle abitazioni nella spiaggia, le quali formano una specie di teatro al Castello…fuori d’Ischia vi è una lava antica che si chiama arso…”, a Lacco, si conclude a Forio esclamando “…questo è quanto fin’ad ora ò veduto, ma li sassi, li scogli bizzarri e nuovi che nel mare si vedono sono mirabilissimi per fare delle vedute…”. Resta molto colpito dai costumi che le donne di Casamicciola, “…di statura alta come gli uomini ma brune e bruciate…”, sfoggiano in occasione della festa della santa patrona, Santa Maria Maddalena: “…tutto è festa e tutto sa di rusticità marina…”. Durante il suo soggiorno ischitano visita l’amico pittore Corrado Giaquinto (1703-1765) che si trova a Lacco, e va a pranzo dal generale delle “galere”, Michele Reggio.

LA LETTERA

Casamicciola 13 luglio 1762.

Carissimo fratello,

partito da Napoli per Pozzuoli lunedì notte 12, alle sette ore; qui trovai pronta la feluca la quale poi ci condusse alla spiaggia dei bagni alle ore 13 (era in compagnia del padre provinciale passato dei Minimi, Don Giuseppe Monticelli con il suo fratello carnale e parimenti religioso dello stesso ordine). Arrivati alla spiaggia era pronta una sedia a mano per me e due asini con bardella per i padri.

Il mio servitore Giuseppe e l’altro dei padri a piedi l’incamminassimo verso Casamicciola luogo rustico, distante circa due miglia dalla marina. Quelli pratici villani dell’isola, per quelle salite irte, come io fossi una penna mi portarono fino alla casa d’abitazione, la quale consiste in sei camere sufficienti. Non appena giunti in terra, li detti li baulli ed altre masserizie furono tolte dalla feluca da un monte di uomini e donne incognite, le quali per viottoli si arrampicarono sollecitamente, di modo che in arrivare ritrovassimo fedelmente tutto senza mancare nulla. Ma poi, secondo il solito, riuscì un superbo contrasto per il pagamento del trasporto, onde ci volle il ministro della casa che si abita per fare il riparto, che fu bello per il continuo contrasto tra loro, mentre ognuno pretendeva di aver portato qualche libro di peso in più dell’altro. Si pranzò e il dopo pranzo andiamo a vedere i bagni, che sono distanti circa un miglio dalla mia abitazione.

Le acque sono chiarissime, ma bollenti, ed ho riconosciuto ad evidenza che le torbidissime, nelle quali mi sono bagnato nei due passati anni in Napoli, non sono queste, ma alcune altre che nascono in un fosso bollentissime e torbide alla spiaggia del mare. Questa isola è carica di vigne e fa buoni frutti, ha da mangiare in abbondanza, e si pescano dei buoni pesci, ma non vi è pane buono e non vi sono bone carni, onde tutto da Napoli conviene far venire. Prussiano alli bagni vi è un ospizio per gli ammalati che si mantiene dal Monte ossia deputazione della Misericordia. La fabbrica è grande tanto che in ogni muta di malati (che sono due consecutive ogni anno) vi vengono 50 regolari, altrettanti preti, secolari, e 150 scolari d’ogni ceto.

Questi a spese dell’opera pia si imbarcano in Napoli, sono condotti qua, ove restano alloggiati, mantenuti e curati per 10 giorni continui. indi ricondotti in Napoli, senza altra loro spese per servirli e poi vi è tanta gente, che uniti sono più di 500 persone, fra le quali vi è il Cavaliere deputato, che presentemente è Don Ciccio Caracciolo, il quale mi fa delle finezze, e ciò mediante non potrà mancarmi cosa alcuna per il mio governo e comodo, cioè pane e carne buona, co’ miei denari però perché in quell’ospizio si fa tutto il pane che occorre e si macellano vitelle eccetera.

Si aspetta in questa settimana il medico Serrao, che viene per i bagni ancor lui, il principe di Camporeale, uno dei Reggenti, il duca di Monteleone ed altri ancora li quali popolano di nobiltà questo paese, e somministra moneta a tutti questi isolani, perché si paga ancor chi vi saluta… Andremo facendo relazioni di ciò che accade, perché non voglio far cosa alcuna per il tempo che starò in Ischia.

Domani a Dio piacendo, mi caverò il sangue; giovedì si riposa. Venerdì si prende medicina, sabato riposo, domenica sarà il primo giorno in casa ove fedelmente verrà l’acqua vera; dopo tre consecutivi giorni vi sarà riposo di uno o due, e così fin’a sette o otto. Dopo si vedrà se andrà bene come spero e si prenderà un giorno o due d’arena …”