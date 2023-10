Luigi Telese è il nuovo Presidente del Museo del Mare

Si è tenuta l’altra sera, al Palazzo dell’Orologio di Ischia Ponte, l’Assemblea dei soci dell’Associazione del Museo Etnografico del Mare di Ischia per il nuovo tesseramento all’Associazione e per il rinnovo delle cariche.

La Presidente uscente, Odette Del Dotto, che ha concluso il suo mandato biennale, ha ricordato il lavoro svolto, come da scheda qui allegata. Ha quindi ringraziato tutti i membri del direttivo uscente per il contributo dato, la collaborazione e la fiducia. Ha sottolineato inoltre, la presenza del Comune che ha garantito il miglior funzionamento del Museo con la presenza del personale e con la realizzazione di lavori strutturali di particolare importanza.

L’assemblea dei soci del Museo ha quindi eletto il nuovo direttivo dell’Associazione, ora composto da: Nicky Ambrosio, Mariangela Catuogno, Odette Del Dotto, Luciano Di Meglio, Lucio Gallù, Laura Mattera Iacono, Ernesta Mazzella, Giovanni Mennella, Luigi Telese, Alessandra Vuoso, Gianni Vuoso.

Il direttivo ha eletto poi, all’unanimità, Presidente dell’Associazione del Museo Etnografico del Mare di Ischia, l’avv. Luigi Telese, già sindaco di Ischia, appassionato ed esperto modellista. Il nuovo gruppo dirigente ha quindi deciso di attribuire al vecchio socio e presidente Rino Lauro, la carica di Presidente Onorario.

Luigi Telese, nella condivisione generale dei soci, ha quindi ringraziato la Del Dotto per il lavoro svolto e per la disponibilità a dare ancora il suo prezioso contributo. Nel tracciare poi, le linee generali del suo programma, Telese ha auspicato la nascita di una Fondazione per garantire la massima stabilità al Museo del Mare, un Museo Civico, a consolidare rapporti sempre più stretti con l’Amministrazione Comunale, ad operare per inserire il Museo in una rete nazionale. Il prossimo appuntamento è stato fissato per il prossimo 23 novembre, quando saranno affidati incarichi specifici ai diversi componenti il Direttivo.

ATTIVITA’ CULTURALE SVOLTA DAL MUSEO DEL MARE NEL PERIODO SETTEMBRE 2021 ALL’OTTOBRE 2023

13 settembre 2021 Piazzetta Rocca- Maria Cristina Gambi: “Scenari futuri di cambiamento dei nostri mari. Cosa ci insegnano le bollicine del Castello Aragonese”

23 Ottobre 2021 Giardini la Mortella- M. Catuogno, B. Davidde Sovrintendente nazionale patrimonio culturale subacqueo, R. Auriemma docente archeologia subacquea: “Il patrimonio sommerso: dalla scoperta alla valorizzazione”

Aprile 2022 Dopo covid – Apertura solo su prenotazione con visite guidate per decine di studenti tramite associazioni varie, pro loco e insegnanti con nostro conseguente inserimento nel libro su Ischia “Noi… la Storia” realizzato dall’istituto alberghiero con la collaborazione della professoressa E. Mazzella.

7 Maggio 2022 Gemellaggio e accoglienza della associazione migranti “la grande famiglia di Ischia e Procida”

12 Maggio 2022 Istituto Nautico- E. Riginella Biologo dell’istituto Anton Dhorn di Napoli: “La pesca: sostenibilità fra passato, presente e futuro”

12 Giugno 2022 Torre del Mulino- Mostra sui fari d’Italia

4 Luglio 2022 Piazzetta Rocca- G. Farace: “Invasori alieni nel nostro mare”

11 Luglio 2022 Pubblicazione de “il Giornale di bordo” su “il Continente” di G.Mazzella

18 Novembre 2022 Palazzo comunale di Procida- Odette Del Dotto: “Museo del mare di Ischia come riscatto culturale delle nostre radici” (relazione al convegno “la cultura del mare in Campania”)

29 Gennaio 2023 Museo del Mare- Inaugurazione mostra “Antonio Macri’” protratta dal 12 marzo al 31 marzo e poi ancora al 30 Aprile

Febbraio Marzo 2023 Collaborazione Scuola-lavoro con gli studenti del Grafica dell’istituto alberghiero e con la professoressa Ernesta Mazzella: 1) varie locandine per la mostra. 2) pannello di ricerca storica sulle “paranze” 3) video eccellente sul Museo, la mostra sul borgo di Ischia Ponte

5 Febbraio 2023 Video molto bello sul Museo con Mandolino e chitarra di Carmine Pacera

8 Febbraio 2023 Museo del Mare- R. de Laurentiis “il mare d’Ischia nella storia” (1°parte)

1 Marzo 2023 Museo del Mare- “l’arte di Antonio Macri’” simposio con Isabella Marino, Ciro Cenatiempo, Massimo Ielasi, Pino Macri’ .

15 Marzo 2023 Museo del Mare- R. de Laurentiis:“il mare di Ischia nella storia” (2° parte)

22 Marzo 2023 Museo del Mare- Peppino De Siano Ernesta Mazzella: “emozioni e letture di Pane e Pomodoro” con mandolino e chitarra di Carmine Pacera e Topolino

19 Aprile 2023 Donazione di modellino di un galeone antico da parte di Michela Buono accompagnata dagli allievi dell’Istituto Telese con professoressa E. Mazzella Inaugurazione della terrazza panoramica con futura biblioteca del Museo.

27 Aprile 2023 Museo del Mare- Avv. Luigi Telese: “I modellismi. Per un modellismo di qualità”

8 Giugno 2023 Museo del Mare- Associazione ischitana “Amici del Presepe” Donazione Diorama

22 Giugno 2023 Musica e canto itinerante dall’interno verso l’esterno del museo con Topolino, Ninnillo, Schisano e Rosanna Magno in occasione della Festa Europea della Musica .

6 Luglio 2023 Museo del Mare- Avv. Luigi Telese: Donazione e presentazione tecnica e storica della sua “Pegasus” riproduzione della fregata Sloop HMS Pegasus in scala 1.48

17 Settembre 2023 Veleggiata della Lega Navale per la festa del porto Ospiti: Comandante Nello Pugliese sulla barca a vela della giuria Avv. Luigi Telese con imbarcazione propria battente bandiera del museo

10 Ottobre 2023 Biblioteca Antoniana- M.C. Gambi e G. Farace “lo Guarracino che jeva pe’ mare”

Gestione economica e funzionamento del Museo

Grazie alla scelta della compartecipazione del Comune di Ischia alla gestione del Museo, la sua posizione precaria si è andata piano piano sanando fino alla sua completa stabilità. Infatti, dal 15 giugno 2022 il Comune ci assicura l’apertura per 8 ore al giorno da martedì al sabato e due ore alla domenica. Liberi da questo gravoso impegno, abbiamo affrontato in quattro tranche il problema delle luci, con la sostituzione di numerosi faretti. Attualmente la cassa registra un attivo di € 3388,83 interamente versati sul C/C bancario della associazione stessa.