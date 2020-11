Luigi Mennella: “Sì al trasporto marittimo gratuito per gli oncologici!”

Il consigliere comunale di Casamicciola Luigi Mennella del gruppo consiliare “Casamicciola Sicura” con una nota indirizzata alla Regione Campania, chiede alla stessa di istituzionalizzare il passaggio a costo zero per i pazienti oncologici che dovranno recarsi periodicamente da Ischia per la terraferma per terapie ed indagini mediche non presenti sul territorio insulare, nella stessa si chiede altresì che in caso di riduzione ulteriori di collegamenti da Ischia per Napoli e Pozzuoli causa COVID, si tenga conto a prescindere dei numeri passeggeri trasportati di tenere conto di tali esigenze e, cioè una sorta di continuità territoriale della sanità, pertanto le amministrazioni comunali dovranno dare conto in anticipo a tutte le forze politiche in caso di rimodulazione in tal senso!