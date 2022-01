Luigi Mennella: «Per Castagna & co la viabilità è una scienza astratta»

Ida Trofa | Gli incidenti stradali sono un problema che interessa la società e afferisce, senza soluzione di sorta, la sanità pubblica. A Ischia conosciamo tragicamente i suoi effetti perché è forte l’impatto sulla salute, sulla vita e la morte, purtroppo, delle persone.

Gli incidenti stradali nel mondo sono una delle prime tre cause di morte nella fascia di popolazione compresa tra i 5 e i 44 anni di età. La stima delle conseguenze economiche degli incidenti stradali è molto alta, calcolata tra l’1% e il 3% del prodotto interno lordo di ciascun Paese. La SS 270 è tra le dieci strade più pericolose in Italia, la quinta per i centauri e pedoni. Il 73% degli incidenti in Italia si verifica su strade urbane. Lo certifica uno studio dell’ACI al termine di un’indagine che ogni anno analizza quanto accade nei circa 55 mila chilometri di strade della rete viaria principale del nostro Paese.

L’architetto Luigi Mennella ha individuato delle cause ben precise indicando nel dettaglio quelle che, secondo lui, sono le azioni da compiere per prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti almeno sull’anello stradale isolano. E nel tratto di Casamicciola Terme, individuando le potenziali lacune, ha diffidato i responsabili affinché le stesse vengano sanate. Segnaletica “all’Ariulà”, scarsa illuminazione e insidie ovunque, il leader di Casamicciola Sicura mette in mora i vertici comunali, chiede una puntuale relazione alla Polizia Municipale e l’intervento, tra l’altro del Ministero delle Infrastrutture e dell’Ufficio Mobilità della Regione Campania.

Un documento, come al solito, dettagliato e meticoloso, scritto in punta di legge dal consigliere comunale di minoranza che si rivolge ai vertici del comune di Casamicciola Terme, al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione Campania e a tutte le forze dell’ordine.

Un documento immancabilmente inviato con tanto di diffida e messa in mora al Consiglio Superiore della Magistratura Roma, alla Procura e al Prefetto di Napoli. Determinanti sono i fattori di rischio legati alla persona che favoriscono l’evento incidente stradale, altri fattori di rischio sono riconducibili a stili di vita. Concorrono, infine, al verificarsi dell’incidente altri determinanti che sono invece attribuibili alla sicurezza delle strade, alla sicurezza dei veicoli.

E’ chiaro che non sia semplice risolvere la questione così come azzerare i rischi. La prevenzione degli incidenti stradali richiede un approccio multisettoriale e il coinvolgimento di numerose istituzioni.

Ripristinate la sicurezza

La diffida di Mennella è chiara ed è tesa a ripristinare la sicurezza sulle strade del Comune di Casamicciola Terme: strisce pedonali molto poco visibili e al buio totale; accessi alle strisce pedonali pericolosi, sia per le dimensioni, sia per la visibilità, inadempienze alla concessione demaniale marittime, chiusura pericolosa di varchi pedonali esistenti sulla variante all’ex S.S. 270 e rotatorie al limite della norma.

In difesa dei pedoni

“L’arteria viaria con le maggiori problematiche circa la sicurezza stradale e la tutela, dei poveri e indifesi pedoni, è, senza ombra di dubbio, la ex strada statale S.S. 270 – scrive Mennella – oggi strada di proprietà della Regione Campania, con manutenzione affidata alla Città Metropolitana di Napoli”.

“Su tale strada, e principalmente sulle strisce pedonali, e nei pressi delle stesse, avvengono gravissimi incidenti stradali, anche mortali, con i pedoni (vedi strisce pedonali nei pressi di via Perrone, del bar Topless e quelle sulla variante tra Piazza Marina e la rotonda Ancora); tale strada, è, quasi nella sua interezza, inclusa nel perimetro del centro abitato del Comune di Casamicciola Terme e, per tale motivo, la tutela della sua sicurezza stradale, rientra nelle responsabilità esclusive dell’Amministrazione Comunale”.

Sottolinea l’architetto leader di “Casamicciola Sicura” che indugia nel dettaglio della sua personale mappa del rischio: “Partendo dal confine con Ischia: via Castiglione, Via Salvatore Girardi, Corso Luigi Manzi, variante lungomare, Piazza Marina, Via Tommaso Morgera: lungo l’intero percorso tutte le strisce pedonali sono poco visibili, mancano della segnaletica stradale prevista come cartelli e sistema semaforico di attenzione e, elemento più grave, sono scarsamente illuminate di notte. Questo per usare un eufemismo. Le strisce pedonali pericolose e poco illuminate, lungo la SS. 270, venendo da Ischia e, proseguendo verso Lacco Ameno, sono posizionate a quasi tutti gli incroci della tratta. Mentre per la Variante Lungomare, dalla rotatoria presso parcheggio “Ancora” all’incrocio Piazza Marina, bisogna fare una specifica particolare sulle strisce pedonali, essendo tale tratto di strada il più pericoloso per l’incolumità dei pedoni”.

La variante portuale ed il cantiere lavoro

Come sottolinea l’ex sindaco nel suo documento di sensibilizzazione “tale variante, cioè il tratto di strada esterno, insistono ben quattro attraversamenti con strisce pedonali; tale variante, è, ancora oggi, definita “cantiere di lavoro”, ed è nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Casamicciola Terme; sia la Regione Campania che la Città Metropolitana (per la manutenzione) non hanno mai accettato di prendere in carico tale variante stradale, realizzata, su una porzione di territorio dato in concessione dalla Regione Campania al Comune di Casamicciola Terme, non avendo avuto esito positivo, al termine dei lavori di realizzazione, il collaudo finale tecnico-amministrativo. Da anni, non si è mai posto rimedio a tale incresciosa situazione per evitare responsabilità passate, presenti e future. Proprio su tale tratto di strada, oltre quelle in corrispondenza di via Perrone e del bar Topless, vi sono le strisce pedonali più pericolose, sia per la scarsissima visibilità, sia per altre problematiche tecniche – conclude Mennella -, senza però mancare di evidenziare che tale variante è stata spesso al centro di attenzione mediatica essendo stato elemento di dispute legali per una serie di incidenti stradali, anche mortali.

I vari attraversamenti con strisce pedonali, collegano il Corso Luigi Manzi al porto, in una zona, per la maggior parte, ricadente in area demaniale e quindi la Guardia Costiera così come la Regione dovrebbero prenderne atto. Gli accessi, a tali strisce, sulla variante non collaudata, sono posizionati malamente nei punti più pericolosi della tratta”.

Per Castagna&Co la viabilità è una scienza astratta

Il consigliere comunale punta il dito contro l’amministrazione locale rea di far finta di nulla, aspettando che scappi il morto.

“L’amministrazione comunale, fino ad oggi, si è disinteressata completamente della problematica non si sa per quale ragione e per quali interessi sottesi. Tutto quanto evidenziato ha permesso al sottoscritto di addivenire alla convinzione che la sicurezza stradale per i pedoni non rientra tra le priorità previste dall’amministrazione presieduta dal Sindaco GiBì Castagna, a tutela dei cittadini di Casamicciola Terme. Per Castagna & Co la viabilità è una scienza astratta che l’assessore, responsabile di tali pericolose situazioni, il vicesindaco Silvitelli, non sa, assolutamente valutare, per cui la sicurezza dei pedoni è una semplice utopia. La cosa importante, è quella di assumere persone, in modo clientelare, per consolidare l’affermata tecnica gestionale del voto di scambio con qualche giorno di pseudo lavoro, come gli ausiliari di traffico, al termine della stagione turistica, per il solo controllo, delle punitive strisce blu e non delle strisce pedonali pericolose, senza mai considerare la sicurezza”.

Ritenendo il Sindaco Castagna, l’assessore alla viabilità Silvitelli e il dirigente ing. Michele Maria Baldino, responsabili, anche patrimonialmente, di qualsiasi incidente e/o dei danni a persone e/o a cose, per la grave carenza della sicurezza stradale sulle strade all’interno del territorio del Comune, sulla ex strada statale e, principalmente, sulla variante esterna, relativamente alla mancanza di qualsiasi indicazione di pericolo circa le strisce pedonali esistenti, chiedo al Comandate dei Vigili Urbani (Giovanni Mattera viaggia ormai verso la pensione, ndr) una idonea relazione di constatazione delle problematiche evidenziate, relative al pericolo esistente per le strisce pedonali di attraversamento, alla grandezza dei varchi pedonali, alla loro visibilità, diurna e notturna, all’esistenza di cancelli abusivi di chiusura dei varchi stessi, con indicazione, al Sindaco ed al Responsabile dell’UTC, dei provvedimenti immediati da adempiere”.

Contestualmente giungono le diffide e messe in mora del Mennella a carico di Michele Maria Baldino, responsabile UTC, al segretario generale Anna Li Pizzi al Sindaco G.B. Castagna.

Richieste ed accuse specifiche che l’esponete dell’opposto e consiliare di Casamicciola non manca di inoltrare anche al Direttore Generale della Mobilità della Regione Campania, al Dirigente responsabile dell’Unità Operativa Settore demanio marittimo della Regione Campania.

Per l’architetto casamicciolese in riferimento all’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 29.06.2021 “si rende necessario il controllo dell’attuale sicurezza del porto”. Per questo Luigi Mennella chiede alla capitaneria di Porto di Ischia ed al Locamare di Casamicciola Terme di effettuare tutti i controlli necessari previsti”.

Al Ministero delle Infrastrutture Ufficio Anticorruzione Roma che sovraintende, di fatto, la regolarità dell’utilizzo degli spazi, Mennella chiede di valutare le sanzioni previste per tali illegali ed illegittime situazioni, richiedendo i controlli agli altri organi preposti dello Stato. Al 112 Mennella chiede di effettuare tutti i controlli necessari, circa la regolarità delle opere realizzate, dei varchi pedonali, della segnaletica e delle strisce pedonali e valutare gli eventuali reati ed omissioni, perpetrati, anche in danno dei comuni pedoni e dei cittadini di Casamicciola Terme.