Luigi Mennella: “La verità sui buoni spesa, Barile e il comune”

Ida Trofa | Non si placano le polemiche e i malumori nell’ambito della dubbia manovra sui “Buoni Spesa“ approntati dal comune di Casamicciola Terme. Quelli di Giovan Battista Castagna se la cantano e se la suonano e, come al solito, mostrano il loro livello. Siamo più o meno all’altezza di un battiscopa! Bassezze politiche, amministrative e umane. Ieri vi abbiamo raccontato le “pantomime” in piazza Marina inscenate da alcuni esponenti della maggioranza. Un racconto che ha evidentemente messo in imbarazzo il sindaco Giovan Battista Castagna costretto a correre ai ripari con qualche comunicato rattoppato e neppure ad effetto. Sono molti, invece, i non detti.

E’ Luigi Mennella a spiegarci l’accaduto, la verità sui “Buoni Spesa” e le mano degli inquilini del Capricho. Mennella, chiamato in causa nella vicenda oscura dei buoni elargiti come misura di sostegno alle famiglie in difficoltà con il perdurare dell’emergenza Coronavirus, ha già presentato la sua richiesta di accesso agli atti.

Ecco la verità su Buoni Spesa, Giovani Barile e il comune di Casamicciola Terme

“E’ stato più che evidente, sin dall’inizio, che l’amministrazione comunale, volesse fare man bassa anche dei buoni spesa. Cosi come è stato con i fondi per i terremoto e le altre misure in favore della popolazione nelle varie disgrazie che l’hanno colpita. Nella qualità di consigliere comunale e nell’espletamento del mio mandato elettivo, con “Casamicciola Sicura” abbiamo subito chiesto chiarezza agli uffici comunali richiedendo un pubblico accesso agli atti. Mercoledì 15 aprile e giovedì 16 aprile ho raccolto persino le doglianze del consigliere Giovanni Barile nel merito delle procedure. Ho dunque chiesto tutta la documentazione e non ho ancora ottenuto risposte.

Se non mi saranno consegnati gli atti, scriverò al Prefetto di Napoli e denuncerò tutto alle forze dell’ordine. Se c’è necessità anche al Signor Procuratore della Repubblica.

Vorrei precisare – continua Mennella – in generale che ad aumentare i miei dubbi, ove mai ve ne fosse stato bisogno, è stato proprio il consigliere Barile che ha espresso innumerevoli perplessità sulla leicità delle procedure adottate per i buoni spesa e lo ha fatto in Piazza Marina ieri e anche l’altro ieri. Mi ha detto, senza peli sulla lingua, che al comune avevano fatto un grosso imbroglio e che quindi lui se ne tirava fuori da questa cosa, perché a lui non avevano fatto sapere niente e poi tutto un discorso su questi personaggi dell’amministrazione che non facevano il bene del paese e voleva da me un aiuto e della documentazione per fare in modo di risolvere questo problema, includendo, in questo, pure l’uomo del pigiama. Un uomo in pigiama che secondo Giovanni Barile deve essere allontanato, se non arrestato”.

Insomma, i dubbi e le perplessità sulla vicenda buoni spesa aumentano e anche le strane circostanze dei comunicati ufficiali ordinati dallo staff del Sindaco hanno un che di sospetto. “Come mai Giovanni Barile, abbia poi cambiato idea, se davvero l’ha cambiata, quali i motivi che lo hanno indotto a cambiare idea, non posso saperlo, posso avere solo qualche dubbio. Ovvero, lo hanno minacciato? E’ stato tirato per la giacchetta o anche lui si aspetta qualcosa? Non saprei. Posso però ribadire – continua ancora Mennella – le perplessità e i dubbi che Barile ha sollevato nel merito dei buoni spesa proprio in Piazza Marina alla mia persona. Appena dopo avere avuto una discussione analoga con Gelsomino Sirabella al quale aveva chiesto, tra l’altro, anche il perché avesse messo in Cassa integrazione dei dipendenti di “Marina di Casamicciola“. Barile ha pubblicamente dichiarato il suo pensiero. Ora vedo che sta ritrattando, o almeno, si è rabbonito.

Penso che si stato tirato per la giacchetta, forse per qualche lavoretto che appalta o forse perché gli è stato promesso che potrà accedere ad una prossima devoluzione di buoni. Questo non lo so, ma so che è tra i metodi che usano quelli della maggioranza, specie il sindaco Castagna e il suo Vice Silvitelli. Forse per evitare problemi anche Barrile si è rintanato. D’Altronde, come si dice, ci vuole coraggio ad avere coraggio e spesso, qualcuno, pensa di poter raggiungere i suoi scopi usando la buona fede e le armi degli altri che non disdegnano l’avere coraggio… come dicevo. Insomma a buon intenditor poche parole! Credo – chiosa Luigi Mennella – che dietro tutte queste manovre ci sia un discorso del genere, un discorso di interessi e ricatti politici ed economici. Non vedo altro motivo. Non lo vedo in tutti questi fumosi giri, come nella ostinazione di un consigliere di maggioranza Giovanni Barile di parlare e di farlo con insistenza con me, il membro di oppositore più accanito nella sua azione avverso il gruppo di governo. C’è di che dubitare sicuramente”. Insomma, la vicenda degli aiuti alimentari on mancherà di alimentare le polemiche e, soprattutto, di riempire gli uffici delle autorità giudiziarie. Si attendono evoluzioni e nuovi sviluppi.