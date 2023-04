Luigi Mennella: «Gli avversari non mi spaventano, l’importante è lavorare per il paese»

Si avvicina la data del 14 e 15 di maggio. C’è qualche novità in “Casamicciola sicura”? Qual è il suo pensiero sulle ultime evoluzioni a Casamicciola, dalla questione sfollati al porto oltre agli sviluppi generali dell’emergenza-frana?

«Per quanto riguarda le novità politiche, fino a questo momento non ce ne sono. Siamo rimasti alla nostra precedente intervista. Sono sempre dell’idea di portare avanti un discorso unitario, un governo di unità per riportare in auge il nostro paese: resto convinto che si possa fare un discorso più ampio, anche perché i finanziamenti per rilanciare Casamicciola ci sono. L’importante è avere la volontà e l’intelligenza di utilizzarli nel modo più rapido ed efficace possibile. Per quanto riguarda la problematica del Porto devo dire con rammarico che sebbene io abbia scritto a tutti gli enti regionali – Ministero, Procura, Capitaneria di Porto, Comune di Casamicciola, Commissario Legnini – nessuno si è degnato di rispondere su che cosa si voglia fare per il porto.

Esso rimane inattivo, ma non c’è nessuno ordinanza che lo chiuda a tutti gli effetti, la Capitaneria non ha mai interdetto il porto di Casamicciola Terme. Ci dilunghiamo in inutili convenevoli facendo innumerevoli riunioni per quanto riguarda la possibilità di dragare il porto, ma fino a quest’oggi non si hanno risultati, al di là di quello che dice l’onorevole Legnini secondo cui la cosa è fattibile e si farà in tempi brevi. Io me lo auguro principalmente per l’esile economia del mio comune, il comune di Casamicciola Terme, che ormai è allo stremo e non si vede la possibilità che possa risollevarsi in breve tempo».

C’è davvero la possibilità di avere effettivamente un’unione di intenti in vista delle prossime elezioni? Concretamente si sta lavorando in questa direzione? La possibilità di avere due contendenti, se non anche tre, sembra un po’ più concreta.

«Abbiamo sempre avuto più avversari, e quindi non abbiamo difficoltà ad affrontare la competizione elettorale, e rigettiamo anche tutte le malevole voci circa una mia mancata candidatura. C’è stato pure un candidato che ha detto che io non mi sarei presentato e quindi ha invitato a votare per lui: mi sembra assurdo che uno possa dire un fatto del genere, perché il voto del cittadino deve esprimere la propria volontà nel portare la persona giusta al posto giusto. Io posso anche non candidarmi, ma sono sempre presente a Casamicciola per portare avanti quelle che sono le esigenze dei cittadini di Casamicciola Terme, e principalmente dei cittadini che sono stati vessati prima per il terremoto, oggi per la frana.

Oggi anche gli stessi sfollati vengono cacciati dagli alberghi che sono stati lautamente pagati in anticipo dal comune di Casamicciola Terme, perché c’è la santa Pasqua in arrivo, e quindi loro vogliono sfruttare il flusso turistico. Ognuno deve fare precise scelte imprenditoriali. Dobbiamo chiarire il fatto che lo Stato paga lautamente gli imprenditori pure nei periodi in cui gli alberghi stavano chiusi, altrimenti facciamo la solita routine dei periodi estivi di apertura alberghiera e si va avanti così: ripeto, bisogna fare delle scelte anche dal punto di vista imprenditoriale, ma non possiamo fare tali scelte vessando i cittadini di Casamicciola Terme e in particolare quelli che sono costretti a vivere fuori casa perché qualcuno fino a oggi non è ancora intervenuto. Volevo fare un piccolo esempio per quanto riguarda Piazza Bagni: a metà marzo abbiamo fatto una riunione nella chiesa parrocchiale di Casamicciola e il commissario Legnini insieme al suo vice, l’ingegnere Loffredo, hanno detto che apriranno Piazza Bagni.

Ebbene, io non ho visto nessun lavoro che permetta l’apertura di Piazza Bagni: eppure già l’ho detto nella mia precedente intervista che sono contentissimo che Piazza Bagni riapra, perché c’è la possibilità di rilanciare il paese, ma bisogna riaprirla in sicurezza, bisogna dare i famosi incentivi ai commercianti della piazza, che fino a oggi hanno avuto solo rassicurazioni ma niente soldi. Tutti i negozi sono ancora lì abbandonati e le pratiche non sono state evase in alcun modo. Si dice che sono stati puliti gli alvei: in realtà essi sono stati puliti principalmente dalla frana. Successivamente sono stati fatti dei piccoli ritocchi per pulire gli ingressi degli alvei, ma gli ingressi oltre che pulirli bisogna allargarli. Bisogna fare in modo che se nel caso possa succedere di nuovo una situazione del genere, queste vie tombate possano portare fino a mare i detriti senza danneggiare né Piazza Bagni né via Pio Monte della Misericordia, cosa che fino a oggi non è stata né studiata né prevista dalla struttura Commissariale capeggiata dall’avvocato Legnini».