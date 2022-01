Luigi Mennella chiede la sfiducia di Castagna: “Anno nuovo, vita nuova, per Casamicciola”

Ida Trofa | La responsabilità, quando ci tocca, è difficile da assumersi, è una seccatura tale che il primo pensiero è quello di evitarla. Come quasi tutti i politici ed amministratori di livello che hanno passato troppo tempo nel gestirlo, si tende all’assuefazione, spesso a dare tutto per scontato. A Casamicciola c’è sempre qualcosa che impone la massima attenzione e che dovrebbe indurre il governo al senso di responsabilità.

A cavallo tra il Natale e Capodanno, a scuotere gli animi, ci ha pensato il presidente del Consiglio Nunzia Piro. L’avvocato ha lanciato il suo “Codice”, il “codice Nunzia” sfruttando l’inerzia nella conduzione e nella gestione delle opere pubbliche, specie se afferiscono misure di messa in sicurezza! Una assunzione di responsabilità, un paradosso. Un tackle diretto al sindaco Giovan Battista Castagna e al vicesindaco Giuseppe Silvitelli che ha aperto un nuovo squarcio negli equilibri di governo. Ha raccolto l’assist Luigi Mennella. Appena avuta la notizia della convocazione del consesso è partita una vertiginosa corsa, una sessione di training politici di ogni schieramento, per capire come e se era possibile inserirsi nelle crepe della spaccatura.

Nel giorno in cui il governo centrale vara la legge di bilancio, Casamicciola gioca la sua partita più dura sul “limone” amaro servito dalla Piro con la sua interrogazione a mezzo PEC, sull’alveo omonimamente ribattezzato. Il dissenso, le spigolature di Nunzia sono emerse anche ieri in seduta, nella critica piccata ai fitti passivi e le prebende in favore della partecipata Amca.

Un “Limone” servito freddo al Mennella che non ha avuto mezze misure. Sull’affare Nunzia Piro e il question time, il barbuto architetto ha chiesto la testa di Castagna.

“A Casamicciola è tutto falso!” ha tuonato il consigliere di minoranza.

“Sono falsi gli accordi di maggioranza per gestire il governo locale e soprattutto il potere, sono falsi gli atti, sono falsi i bilanci. Il sindaco va sfiduciato. Così non si può andare avanti. Denuncerò tutto alla procura della Repubblica”. Abbiamo provato ad approfondire la questione con il consigliere, unico esponete della minoranza presente.

Architetto pronto a mandare a casa il Governo Castagna?

“Penso sia giunto il momento di mandare a casa definitamente l’amministrazione, sfiduciando il Sindaco Castagna, confermando la volontà del Gruppo Casamicciola Sicura, già espresso, in tale civico consesso, più di otto mesi fa. Il paese è ormai allo stremo dal punto di vista economico e sociale. Calpestare le leggi della Repubblica è diventato un vezzo di Castagna&Co. Ancora oggi abbiamo avuto un chiaro esempio, di come vengano disapplicate le leggi della Repubblica a Casamicciola”.

In che senso ?

“Il Consiglio è stato convocato d’urgenza senza specificare quale fosse l’argomento dell’urgenza. Forse il presidente del consiglio e lo stesso sindaco non hanno mai letto i regolamenti e la giurisprudenza in materia. La convocazione è illegittima ed illegale. La convocazione di urgenza deve essere adeguatamente motivata. Urgenza significa discutere su un unico argomento indifferibile e quindi di vitale importanza per il paese. Invece ci sono ben 15 argomenti di ordinaria amministrazione. L’unica vera ratio è quella di evitare che il Consiglio Comunale venga sciolto per non aver approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2020 corredato dalla relazione sulla gestione”.

Siamo oltre il termine di approvazione ma nella sostanza i conti pubblici godono di ottima salute o meno?

“È il solito bilancio consolidato, basato su falsi presupposti,principalmente per quanto riguarda i debiti della partecipata AMCA s.r.l., il vero braccio operativo dell’amministrazione Castagna-Silvitelli. Il segreto di tali debiti è ben custodito, come la famosa formula della Coca Cola”.

Sono affermazioni gravi…

“Penso sia giunto il momento, con la sottoscrizione della sfiducia, di evitare che il duo Castagna – Silvitelli continui ad imporre all’amministratore di Marina di Casamicciola, l’altra partecipata, di sottoscrivere contratti capestro con stretti congiunti di consiglieri comunali di maggioranza, a totale discapito dei cittadini, avente come unico scopo quello si tentare di salvaguardare la traballante compagine di maggioranza”.

Ha scelto il consiglio e non il solito notaio…

“Il consiglio comunale è il luogo istituzionalmente valido per sfiduciare l’amministrazione presieduta dal sindaco. Ho invitato tutte le forze politiche presenti nel civico consesso a condividere la proposta di sfiduciare, in quella sede, ed in questo momento storico. Considerato anche che, la maggior parte dei consiglieri comunali di maggioranza vengono tenuti all’oscuro, dal duo Castagna – Silvitelli, di tutte le problematiche e lontani da tutte le decisioni più importanti”.

Come mai ora? Un’assunzione di responsabilità?

“Il paese è agonizzante. L’amministrazione Castagna non conosce assolutamente ne la programmazione, ne il coordinamento delle forze lavoro all’interno della macchina amministrativa comunale. Vengono eseguite solo assunzioni clientelari utilizzando innumerevoli illegali sotterfugi. Nulla è stato fatto per la ricostruzione dei siti pubblici come la Casa Comunale, il Capricho e gli edifici scolastici di ogni ordine e grado ormai abbandonati all’oblio, tranne quello di individuare tecnici amici a cui dare l’anticipo per le progettazioni. Nulla è stato fatto circa la vera ricostruzione della parte distrutta del paese. Il Sindaco non ha mai avuto il coraggio, di spiegare ai cittadini che la ricostruzione lasciata al libero arbitrio è da considerarsi solo una chimera ed un inutile spreco di energie e di soldi. La possibilità di delocalizzazione degli edifici distrutti da me proposta fin dal settembre del 2017,non è stata mai considerata. Cosi come molti altri ambiti del paese languono“.

Ricostruzione resta solo una parola?

“Gli unici atti, spiccatamente clientelari, da considerarsi veri voti di scambio, sono quelli di indirizzo per la definizione semplificata dei condoni edilizi e delle istanze di concessione dei contributi per la ricostruzione con l’approvazione dei modelli di autodichiarazione ed autocertificazione. Quasi tutti i condoni approvati sono illegittimi perché approvati su false dichiarazioni. La Soprintendenza ritiene, tra l’altro, illegittime le autorizzazioni paesaggistiche, sui condoni edilizi, rilasciate dal Comune in virtù del silenzio-assenso. Molti inermi cittadini di Casamicciola, spinti dall’amministrazione Castagna, hanno reso e renderanno false dichiarazioni nelle rispettive domande di condono edilizio e di ammissione alle varie pratiche ed ai vari benefici, anche economici, incorrendo nelle stesse problematiche giudiziarie come per la richiesta del contributo di autonoma sistemazione (CAS). A nulla valgono i tentativi di precisare, nelle delibere, che i controlli a campione, fino ad oggi mai eseguiti, debbano esaurirsi entro due anni. Le leggi della Repubblica non possono essere cambiate da una delibera di Giunta Municipale, clientelare e/o di voto di scambio. Se l’atto è illegittimo, perché basato su falsi presupposti, rimarrà sempre tale. Se le dichiarazioni per l’accesso ai contributi, qualunque essi siano, sono false, si incorre nel reato di truffa ai danni dello stato con la revoca di tutti i benefici e tutte le successive conseguenze“.

Quindi?

“Invito tutte le forze politiche, a sottoscrivere, la sfiducia definitiva al Sindaco Castagna. Anno nuovo, vita nuova, per Casamicciola”.