Luigi Lamonica: “Io affiderei Forio ad un competente. Mi candido per coerenza”

L’ing. Luigi Lamonica, vice presidente del Mennella ed ex assessore della giunta Del Deo, rivendica – con orgoglio – la sua appartenenza alla maggioranza uscente e, soprattutto, la candidatura con Pasquale Capuano candidato sindaco. Una candidatura – dice – fondata sulla coerenza delle azioni, delle storie personali e della storia politica dei singoli. E poi attacca: “Vedo tanti che si sono candidati per difendere il loro proprio interesse, chi è li perchè è rimasto a bocca asciutta e chi, invece, vive il sogno della rivalsa rispetto all’interesse non perseguito. Io – chiarisce – voglio solo mettermi al servizio di Forio e completare quello che – e lo afferma con schiettezza – non sono riuscito a fare” (e off record aggiunge: non mi hanno fatto fare)