Luigi Castagna suona la carica: «L’Ischia sarà ancora protagonista»

Giovanni Sasso | «Campionato tranquillo? Secondo me l’Ischia può essere ancora protagonista». Luigi Castagna è assai determinato e soprattutto convinto di quel che dice. «Voglio vincer e il campionato con la maglia dell’Ischia», dichiarò l’anno scorso, di questi tempi. Visto che il suo desiderio alla fine si è avverato, perché non credergli? L’attaccante conosce la squadra che a suon di gol e assist ha trascinato verso l’Eccellenza, categoria che ha disputato per tre stagioni e dunque per lui non sarà assolutamente una sorpresa.

Il ventitreenne foriano i colori gialloblù ha imparato ad amarli fin da quand’era un ragazzino. Nel 2014 fu convocato da Antonio Porta per svolgere il ritiro a Badia Tedalda. Si mise in luce in alcune amichevoli. Durante una di queste, sul bellissimo campo di Novafeltria, finì sul taccuino di uno “007” di una società cadetta: era il Pescara. Un test contro il club adriatico durante lo stesso romitaggio nel Montefeltro, sancì l’interessamento ufficiale del Pescara. Il passaggio alla Primavera, la partecipazione al Viareggio, ma qualcosa non funzionò per il verso giusto e così Castagna, dopo una breve parentesi molisana all’Agnonese (D), ritorna in Campania: Real Forio, Ercolanese (D), Puteolana e infine Ischia. «La mia riconferma? Mi aspettavo di rimanere all’Ischia, così come i miei compagni visto che tutti nella scorsa stagione abbiamo fatto bene», attacca Castagna. «In verità, qualche chiamata l’ho avuta, anche da una società estera, però non ho preso in considerazione alcuna proposta perché avevo già dato la parola all’Ischia. Ho trovato l’accordo con la società, avevo preso un impegno e l’ho rispettato», sottolinea Luigi.

Il reparto offensivo dell’Ischia si arricchisce con l’arrivo di Gianluca Saurino. Tanta velocità e tecnica: ci sarà da divertirsi lì davanti… «Siamo abbastanza forti, credo che possiamo competere per il vertice del girone. Sono convinto di quello che affermo. Le mie esperienze passate, anche lontano dall’isola – aggiunge Castagna – mi inducono a dire che l’Ischia può giocarsela. Così come l’anno scorso dissi che potevamo farcela, quest’anno dico che possiamo giocarcela con le favorite». Un Castagna assai carico, non c’è che dire!

Questo girone “corto” per tante società può rappresentare un’arma a doppio taglio ma anche un’opportunità. «Il Comitato Campano ha deciso in questo senso anche per una questione di costi, per agevolare i ripescaggi. Può essere un’arma a doppio taglio, è vero, ma questo aspetto indurrà le società ad attrezzarsi per il meglio».

Che obiettivi si pone Castagna in vista della prossima stagione? «In tutta sincerità, obiettivi personali non ne ho. Sono un attaccante, il desiderio è quello di segnare dei gol, ma è più importante il risultato della squadra. Sarei contento che l’Ischia vincesse anche a costo di non andare mai in gol. Tuttavia prometto che farò del mio meglio nell’arco del campionato».

Il presidente D’Abundo anche in questa stagione ha preteso l’allestimento di un organico tutto isolano. Te lo aspettavi? «Sì, perché il presidente e Pino stanno insistendo da tempo su questo aspetto. Puntano innanzitutto sul prodotto locale, di far crescere i giovani in prospettiva futura. Credo nel progetto, altrimenti non avrei preso in considerazione la chiamata dell’Ischia».

E’ dell’altro ieri la notizia che il pubblico, con le opportune precauzioni e limitazioni, potrà ritornare allo stadio. Una bella notizia per i tifosi gialloblù. «Indubbiamente – spiega Castagna – è una notizia confortante. Per noi calciatori, giocare senza pubblico è un po’ come andare al mare e non trovare l’acqua… Lo stadio di calcio per me è fatto per la gente, che deve divertirsi e dal campo noi dobbiamo far divertire. E’ giusto che siano in tribuna». Dal 24 agosto si ritornerà a sudare al “Mazzella”. Il 13 settembre il primo impegno ufficiale (coppa), poi il 4 o 5 ottobre si comincerà a fare sul serio. Tutti sperano che l’Ischia preda di nuovo tutti in…Castagna!