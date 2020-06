Luigi Boccanfuso: “Per protesta le mie gallerie d’arte sul Corso Colonna le oscuro e non le apro al pubblico…”

Luigi Boccanfuso, l’ex vicesindaco di Ischia con Giosi Ferrandino e, per un tempo, salvatore di Enzo Ferrandino nei giorni in cui si era dimesso perché non aveva la maggioranza, commenta la riapertura delle ZTL:

«Ancora una volta – ci ha detto Luigi – il sindaco d’Ischia prende ordini dal mio caro amico Carlo Lambitelli e suoi proni per partorire un’altro topolino. Infatti a giugno, chiudere i varchi solo sul fine settimana e tenerli aperti gli altri giorni serve solo a creare confusione e diseducare i cittadini. Mi convinco sempre di più – continua l’uomo che ha salvato il sindaco dalle dimissioni dopo un anno dal voto – che Enzo Ferrandino è un sindaco inadeguato per un territorio a vocazione turistica come Ischia e che alcuni commercianti sono la causa dei loro stessi mali. Basti pensare che a Forio e Lacco Ameno (dove peraltro amministra il commissario prefettizio), le ZTL sono state istituite opportunamente a maggio.

Di questo passo nel Comune d’Ischia chiuderanno molti altri negozi…

Possiamo esserne certi! Intanto – evidenzia – per protesta le mie gallerie d’arte sul Corso Colonna le oscuro e non le apro al pubblico… Meglio concentrarsi su Lacco Ameno e sant’Angelo, non a caso mete preferite dai pochi turisti di qualità che ancora scelgono l’isola d’Ischia per trascorrervi una vacanza. Complimenti anche alla dirigente col cappello – conclusione al veleno – che di comandante ha solo il “titolo”…»