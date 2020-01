Luigi Boccanfuso: “mai avrei pensato di dover rimpiangere Giosi Ferrandino”

Gaetano Di Meglio | Quella che è stata la storia della nostra copertina di ieri, ovvero sulle “graffe” vendute extra dal Bar la Dolce Sosta durante l’evento “Stelle in Strada” non è passata inosservata.

Un utente del web, rispetto alle nostre notizie ha aggiunto: “Tutte e dico tutte le postazioni di Stelle in Strada accettavano i carnet tranne “La dolce sosta” dove le graffe le dovevi pagare!”

Ma tra i commenti e le reazioni c’è quella di Luigi Boccanfuso che, come al solito, non passa sotto silenzio. Tutt’altro

«Che vergogna – scrive l’ex vicesindaco di Ischia – questa “furbata” di vendere sul marciapiede fuori coupon, ma non è la prima volta e non sarà l’ultima purtroppo. Ma la vergogna più grande è constatare che il Corso Colonna una volta “salotto” di Ischia, per la prima volta nella storia è rimasto aperto al traffico veicolare durante tutto il periodo natalizio, mostrandosi ai turisti con il suo serpentone di auto parcheggiate in lungo e in largo per essere liberato solo in occasione dell’ennesima palestra periodica dello street food. E cosí i pochi negozi di qualità – accusa ancora Luigi Boccanfuso – che ancora faticosamente sopravvivono, si sono prima riempiti di fieno di plastica, inopinatamente scaricato lungo la strada nonostante il forte vento ne sconsigliasse l’uso, e poi sono stati costretti a chiudere anticipatamente.

Le “Stelle in Strada” (a cui va il mio apprezzamento per la loro abilità ai fornelli) questa volta sono state strumentalizzate per coltivare gli interessi di “dilettanti politici allo sbaraglio” e di “malefici apprendisti stregoni”. Mai – conclude Luigi – avrei pensato di dover rimpiangere Giosi Ferrandino!”

Un commento, questo, che va letto con molta attenzione. Dal rimpianto al ritrovo il passo è breve. Ed Enzo resta solo con Giggiotto… Intelligenti pauca