Luigi Boccanfuso: «La Riva Destra è fallita per colpa dell’Amministrazione di Ischia»

Il caso Riva Destra è al centro dell’attenzione, dopo gli interventi della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale di Ischia. Problemi che si sono incancreniti nel corso degli anni e che puntualmente sono riemersi con forza, portando la zona agli onori delle cronache. L’interdizione dell’area resa scivolosa in particolare dal fenomeno dell’acqua, alta che si ripete sempre più spesso, da parte dei militari del Circomare e le sanzioni applicate dai vigili urbani per le strutture mobili prive di autorizzazione sono solo l’ultima goccia che fa traboccare il vaso. Problemi che alla fine hanno sprofondato nella crisi uno dei punti di maggior richiamo del comune a pochi giorni dal Natale. Un periodo in cui gli operatori della zona si auguravano di poter beneficiare dell’afflusso dei residenti e dei turisti che si presume e spera sceglieranno l’isola per trascorrervi le festività.

Da un lato quindi un problema “strutturale”, ovvero l’urgenza di porre rimedio all’“invasione” dell’acqua alta con la realizzazione del progetto varato dall’Amministrazione comunale ma finora bloccato per diversi motivi. Dall’altro la questione dell’occupazione di suolo pubblico con strutture, tavoli e sedie e dunque la necessità di regolamentare in maniera chiara, lineare e corretta la fruizione dell’area venendo incontro alle esigenze degli operatori ma evitando situazioni di illegalità.

Per quello che si prospetta un Natale “triste” sulla Riva Destra ovviamente fioccano commenti e polemiche. Ma se ne registra uno particolarmente autorevole. Infatti un caso così complesso non poteva lasciare indifferente Luigi Boccanfuso. L’ex vice sindaco di Ischia centra l’obiettivo, o meglio i due obiettivi che l’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino dovrebbe conseguire, ma che finora sono rimasti solo sulla carta. E come al solito indica cause e soluzioni senza peli sulla lingua. Invitando ad agire prima che sia troppo tardi, con ricadute gravi ed evidenti sulla economia della zona e dell’intero paese.

Boccanfuso subito puntualizza: «Su questo tema non c’è più spazio e tempo per le chiacchiere. La Riva Destra è fallita per colpa dell’Amministrazione in carica formata da persone totalmente incapaci di prendersi cura del territorio e che piuttosto che agire da classe dirigente agiscono solo come un patronato».

Una frecciata all’attuale classe politica al governo nel comune d’Ischia che evidentemente, per l’ex vice sindaco, si connota solo per iniziative “assistenziali” a seconda dei problemi che di volta in volta emergono e delle categorie da “tutelare”.

Le soluzioni per Boccanfuso sono sotto gli occhi di tutti e le elenca con la solita chiarezza: «Eppure la ricetta per rilanciare la Riva Destra è semplice: 1) mettere velocemente mano ai lavori già appaltati e finanziati; 2) attuare una politica di estremo rigore nei confronti dei quattro o cinque operatori commerciali con indole delinquenziale che commettono abusi e soprusi in maniera sistematica; 3) istituire un turno di agenti della Polizia Locale con compito specifico di presidiare Piazza Antica Reggia e tutta via Porto fino alla stazione zoologica al fine di reprimere ogni forma di abuso».

Questa è la “ricetta” di Luigi Boccanfuso. La “palla” oggi è in mano a Enzo Ferrandino se, come e quando riuscirà a concretizzare il rilancio della Riva Destra.