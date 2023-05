Luigi Boccanfuso: “A Ischia abbiamo l’assessore alla distruzione del turismo. Che figura di m…”

Gaetano Di Meglio | La scelta di far installare questo schifo su Via Iasolino sappiamo bene di cosa è frutto: di uno, al massimo due voti. Non di più. Una mezza famiglia che avrà votato uno dei vari consiglieri comunali. Una scelta indecorosa, che squalifica e che, inoltre, crea anche problemi.

L’avvocato Luigi Boccanfuso (di cui condividiamo a pieno il pensiero) non usa mezze parole: “Altro che assessore al turismo (il “mercante” fa riferimento all’incarico di Joseph Ejarque, ndr), a Ischia abbiamo piuttosto l’assessore alla distruzione del turismo (il riferimento è un po’ di suoi figli politici e un po’ alla varia “amministrazione” a colori per dirla con Renato Zero).

“È inutile dirti – dice l’avvocato nel messaggio audio che ci ha inviato – che stamattina si è creato un enorme ingorgo perché quello slargo serve ai pullman dell’Eav bus a fare manovra quando si incrociano. Quello slargo, infatti, deve rimanere sempre libero durante il giorno e si può occupare solo con gli scooter. Quindi non solo un biglietto da visita di merda, anzi, se mi consenti, mi ricordo quel detto che dice “ci stanno figure di merda e figure di merda, ma questo è più merda che figura”. Non solo una figura di merda colossale all’occhio del forestiero in un posto nevralgico, alla vigilia di un ponte importante, ma anche un serio problema alla viabilità. Capito chi abbiamo noi a timone di questo paese?”

Considerazione amara, caro Boccanfuso. Un finale che possiamo anche riscrivere con “Capito chi hanno votato al timone di questo paese?”