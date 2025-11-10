Luigi Amato: “Vittoria sofferta ma meritata. Santiago? È il nostro Re Mida”

Il Real Forio non si ferma più. Anche contro la Sessana i biancoverdi centrano l’ennesimo successo stagionale, conquistando tre punti pesanti grazie a una prova di carattere e a un finale travolgente. Al termine della gara, il presidente Luigi Amato analizza la prestazione della squadra, riconoscendo i meriti di un gruppo che continua a dimostrare maturità e fame di vittorie. Parole di elogio anche per Santiago, ancora una volta decisivo e ormai simbolo dell’attacco foriano.

Presidente, una vittoria arrivata nel finale contro un avversario che mister Sanchez aveva già indicato come ostico. Alla fine la partita gli ha dato ragione.

“Sì, è vero. Una vittoria concretizzata nel finale, ma la gara era già ben indirizzata sul 2-1. Come aveva anticipato il mister, affrontavamo una squadra da tenere d’occhio, molto forte fisicamente e ben organizzata. Abbiamo sofferto, soprattutto sul piano atletico, perché loro riuscivano spesso a venire fuori con la loro potenza, anche se dal punto di vista del gioco non abbiamo mai perso il controllo. Occasioni pericolose non ne hanno create molte, ma non riuscivamo a chiudere la partita. Poi nel finale una splendida azione di Di Meglio e Santiago ha messo il sigillo sul match. Tre punti fondamentali in questa corsa, anche perché dietro la Cavese continua a vincere e oggi ha dilagato in casa 4-1 contro il Santa Maria La Carità”.

E proprio il Santa Maria sarà il vostro prossimo avversario, mercoledì in Coppa, prima della sfida di campionato con il Sant’Anastasia. Vi aspetta una settimana tosta.

“Esatto, sarà una settimana impegnativa. Andremo a giocare in casa del Santa Maria, una gara che non sarà affatto semplice, anche perché credo che loro punteranno molto sulla Coppa. Ci aspetta un match importante e complicato. Poi sabato affronteremo il Sant’Anastasia, che per me è la vera rivelazione di questo campionato. Stanno facendo benissimo e sarà un altro test di livello. Noi dobbiamo prepararci al meglio, cercando di portare a casa quanti più risultati possibili, sia in Coppa che in campionato”.

Chiudiamo parlando di Santiago, ancora una volta a segno. Quattordici gol in dodici partite: numeri impressionanti.

“Sta facendo un campionato stratosferico. La sua media realizzativa è incredibile, soprattutto se pensiamo che oggi ha giocato solo mezz’ora. E in quei trenta minuti ha segnato un gol bellissimo, da vero attaccante d’area, su un’intuizione di Di Meglio. Un gesto tecnico difficile, si è girato in spazi stretti e ha piazzato la palla sotto la traversa. Santiago in questo momento è il nostro Re Mida: tutto quello che tocca si trasforma in oro. Ce lo teniamo stretto e speriamo che continui così”