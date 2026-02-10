Luigi Amato: «Tre punti pesanti, squadra matura»

Il presidente del Real Forio, Luigi Amato, analizza la vittoria con uno sguardo esclusivamente sportivo: prestazione, gestione della gara e peso dei tre punti in chiave campionato. Nelle sue parole emerge la soddisfazione per la maturità del gruppo e la consapevolezza di un percorso ancora lungo da completare.

Il presidente Luigi Amato guarda alla vittoria con l’occhio di chi vive la squadra dall’interno e sa quanto pesi ogni singolo risultato nella corsa stagionale.

«Parto dagli avversari, perché la Sibilla si è confermata una squadra che sa mettere in difficoltà chiunque. Già all’andata aveva fatto una grande partita e anche oggi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza. Per noi era fondamentale vincere, sapevamo che c’era pressione e che poteva essere una gara piena di insidie. I ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla nel modo giusto».

Amato sottolinea la maturità mostrata dal gruppo e il peso specifico dei tre punti conquistati in trasferta: «Abbiamo portato a casa un successo importante, un mattone pesante nel percorso verso il nostro obiettivo. È stata una partita complicata, come ci aspettavamo, ma la squadra ha creato tanto e avrebbe potuto chiuderla prima. Ci sono state diverse occasioni, dalla traversa alle azioni costruite bene in avanti. È una vittoria che vale davvero molto».

Il presidente invita però a mantenere i piedi per terra, nonostante i numeri e la classifica sorridano: «I risultati sono importanti, ma finché non ci sarà la matematica dobbiamo continuare su questa strada, senza abbassare l’attenzione. Il campionato è lungo e ogni partita nasconde difficoltà. Servirà restare concentrati e lavorare con la stessa intensità vista finora per arrivare al traguardo finale».