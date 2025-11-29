Luigi Amato: «Questo Real Forio ha cuore, fame ed è sul pezzo»

Per il Real Forio è una vittoria che pesa, una di quelle che fanno classifica e identità. Dopo aver superato l’Ercolanese in uno scontro diretto durissimo, il presidente Luigi Amato racconta emozioni, riflessioni e ambizioni di un gruppo che corre forte in campionato e vola anche in Coppa.

Presidente Amato, una vittoria fondamentale, una vittoria da sei punti contro l’Ercolanese. La Boys Caivanese continua a correre, il Portici pure, ma oggi avete battuto una delle squadre più blasonate del campionato. Quanto pesava questo risultato?

“Oggi era una partita difficilissima, contro una grande squadra. Questa non era l’Ercolanese affrontata in Coppa Italia: oggi avevamo davanti la rosa completa, quella costruita per vincere il campionato. Sono organizzati, hanno un ottimo allenatore come Sanchez, e una struttura societaria solida. La gara è stata complicata, giocata bene da entrambe le parti. Sì, vale sei punti perché è uno scontro diretto. La Cavese non molla, ma finché vinciamo possono fare quello che vogliono. Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi, restare sereni e proseguire lungo il nostro percorso senza voltarsi indietro. I conti si fanno più avanti, marzo o aprile. Oggi però grande prova di carattere, di orgoglio, di volontà. Era una partita che poteva finire zero a zero, o che potevano anche vincere loro. Ma i ragazzi l’hanno giocata sempre con vivacità e grande cuore. Questo ha fatto la differenza”.

Un plauso lo merita anche Salvatore Calise. Quel momento del gol, con la tribuna che prima ha sospirato e poi ha esultato insieme, è stato quasi cinematografico.

“Quando Santiago ha avuto quella palla, onestamente pensavo tirasse di sinistro. Quando ho visto che rientrava, mi sono gelato perché non capivo cosa volesse fare. E poi ha fatto un gol esagerato, di potenza e precisione. Da vero capocannoniere. Santiago quest’anno è l’uomo in più del Forio, ma lo è anche perché la squadra gioca per lui. È un ragazzo di un’umiltà incredibile, e merita tutto quello che sta vivendo. È davvero un giocatore fenomenale”.

I numeri parlano chiaro: in casa otto vittorie su otto, senza pareggi e senza sconfitte. Oggi un’altra battaglia, piena di contrasti, agonismo e lavoro sporco. Quanto ti piace vedere questa capacità della squadra di adattarsi e rispondere col carattere quando serve combattere?

“Questo è il calcio che piace a me. Vengo dalla “old school”, da un calcio molto fisico, dove muscoli, anticipo e cattiveria erano la base e la tecnica arrivava dopo. Vedere questo spirito in campo mi entusiasma. Ho visto Santaniello comportarsi da veterano, perdere tempo, gestire i momenti. Questa squadra ha risorse importanti: sa giocare di fioretto, perché ha giocatori tecnici, ma quando bisogna uscire con la forza diventano giganti.

Il duello a centrocampo tra il loro giocatore e Tarascio è stato incredibile: Tarascio sembrava diventare alto tre metri nei contrasti. Significa che i ragazzi sono sul pezzo. Stiamo facendo cose belle. Voglio prendere in prestito una frase del Pescara di Cagni: “si viaggia sull’otto volante”. Oggi, con questa ottava sinfonia, anche il Forio viaggia sull’ottovolante. Non è presunzione: è orgoglio. Essere il presidente di una squadra che ti dà queste emozioni è qualcosa che auguro a tutti. Vedi ragazzi che combattono fino all’ultimo secondo, che danno l’anima. E poi un pubblico così, oggi fenomenale, mai un secondo di silenzio. C’è tanta roba qui a Forio”.

Si chiude una settimana pesantissima: semifinale di Coppa raggiunta e vittoria in campionato in uno scontro diretto. Due obiettivi, due risposte forti. Quanto sei felice in questo momento?

“Non è assolutamente facile, perché a luglio puoi preparare la squadra nel miglior modo possibile, ma poi le partite vanno vinte. L’Ercolanese era stata costruita per altri obiettivi e oggi si ritrova ai margini dei playoff. Il calcio è anche questo: preparazione fisica, atletica, mentale, tanti piccoli step da rispettare. La vittoria non è scontata nemmeno quando sei forte. E noi veniamo da un trittico tremendo: Sant’Anastasia, Puteolana, Ercolanese, più la Coppa. E abbiamo superato il turno in Coppa, non era per niente scontato. Sono state due settimane bellissime. Adesso pensiamo allo Stabia, poi si va avanti. Grazie”.