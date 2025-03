Luigi Amato: “Mentalità giusta per restare in alto. Questa piazza merita di vincere”

Dopo il pareggio per 1-1 tra Real Forio e Real Normanna e in vista della trasferta di sabato contro il Portici (ore 14.30 allo Stadio San Ciro di Portici), il presidente del club biancoverde, Luigi Amato, non nasconde la propria soddisfazione e ha rilasciato dichiarazioni cariche di orgoglio e determinazione. Il numero uno biancoverde ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando il carattere e la qualità del gioco espresso contro la Normanna, pur recriminando su alcuni episodi arbitrali e rimarcando la grande spinta del pubblico di casa.

Presidente, il Real Forio ha dimostrato grande grinta in campo. Qual è la sua analisi della gara?

“Quella di sabato era una partita che volevamo vincere a tutti i costi, perché ce lo meritiamo noi come società e lo meritano i ragazzi. Non mi interessa se siamo terzi, quarti o secondi: noi vogliamo fare qualcosa di importante. La squadra ha imposto il proprio gioco e ha messo in campo una prova di carattere e qualità. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare e sono orgoglioso di ciò che ho visto al Calise.”

In particolare, alcuni giocatori hanno dato una spinta importante. Chi l’ha colpita di più?

“Tutti hanno fatto una grande partita. Serrano ha giocato in maniera straordinaria lì davanti, la difesa è stata impeccabile, a parte un piccolo errore che ci è costato il gol subito. Di Costanzo poi si è subito fatto perdonare con un salvataggio decisivo. C’è stata tanta determinazione, e questo è ciò che conta.”

Il Real Forio ha dimostrato di potersela giocare alla pari con una squadra che veniva da sei vittorie consecutive. Il pareggio le sta stretto?

“Onestamente sì, perché abbiamo fatto una grandissima prestazione e avremmo meritato qualcosa in più. Oggi non era solo importante il risultato, ma anche la dimostrazione di forza e orgoglio. Volevamo far capire che il Forio non solo è vivo, ma è super vivo e vuole restare protagonista in questo finale di stagione.”

C’è stata qualche polemica arbitrale. Cosa ne pensa?

“Non mi piace parlare degli arbitri, ma nelle ultime gare ci sono stati episodi che hanno lasciato a desiderare. Un fallo di mano netto non visto, contrasti sanzionati in modo discutibile… Alla fine, sono episodi che possono cambiare una partita. Io chiedo solo che le gare vengano arbitrate con equilibrio e imparzialità. La gestione del match fa la differenza.”

Ora restano cinque finali alla fine del campionato: cosa servirà per raggiungere l’obiettivo?

“Serve questa mentalità. Il campionato è durissimo, nessuno molla, e per restare in alto dobbiamo continuare a giocare con questa intensità e determinazione. Sono fiducioso, perché ho visto nei ragazzi la giusta mentalità.”

Il pubblico del “Calise” continua ad essere il dodicesimo uomo in campo. Che messaggio vuole mandare ai tifosi?

“Non posso fare altro che dire grazie. Questo pubblico merita di vincere, merita emozioni forti. Sabato hanno dato una carica incredibile alla squadra e non hanno mai smesso di sostenerci. Spero che siano sempre di più e che presto, con la nuova tribuna, potremo accogliere ancora più tifosi. Il loro supporto sarà fondamentale per il finale di stagione.”