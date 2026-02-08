Luigi Amato: «Il bullismo è una violenza che va fermata subito»

Nel pieno di una stagione sportiva che vede il Real Forio protagonista anche sul campo, il presidente Luigi Amato sceglie di spostare l’attenzione su un tema che va oltre il calcio e riguarda l’intera comunità. Le sue parole arrivano dopo un episodio di bullismo segnalato sui social e legato ad alcuni ragazzi di una scuola di ballo dell’isola, una vicenda che ha riacceso il dibattito sul rispetto, sull’educazione e sul ruolo degli adulti nella crescita dei più giovani. Un intervento netto, quello del numero uno biancoverde, che richiama famiglie e territorio a una presa di coscienza collettiva contro ogni forma di derisione e discriminazione.



Presidente, ieri ha colpito molto un passaggio del suo intervento fuori dal campo, quando ha fatto riferimento a un episodio di bullismo che avrebbe coinvolto alcuni ragazzi di una scuola di ballo di Forio. Che riflessione si sente di fare su quanto accaduto?

“Ho letto quel post e mi ha profondamente colpito. Parliamo di ragazzi presi di mira per una passione, per un’attività come la danza, e nel 2026 questo è semplicemente inaccettabile. Sono comportamenti che non solo vanno condannati, ma eliminati del tutto dal nostro modo di stare insieme come comunità. Non è tollerabile che qualcuno venga giudicato o deriso per ciò che ama fare, soprattutto quando si tratta di giovani che stanno costruendo la propria identità”.

Ha parlato di responsabilità collettiva, non solo dei singoli.

“Sì, perché non basta indignarsi. Dobbiamo essere chiari e fermi, come adulti e come genitori. Se un ragazzo arriva a deridere un coetaneo per una passione o per il tipo di sport che pratica, significa che manca qualcosa a monte, nell’educazione e nel rispetto. Io da padre sarei il primo a intervenire con mio figlio, senza esitazioni. Il bullismo non è una bravata, è una forma di violenza che lascia segni”.

Un messaggio che arriva anche dal mondo dello sport.

“Assolutamente. Lo sport dovrebbe insegnare inclusione, rispetto, spirito di squadra. Che sia calcio, danza, pallavolo o qualunque altra attività, non è quello che fai a definire chi sei. Nessuno ha il diritto di marchiare o prendere in giro un altro ragazzo per le sue scelte. Chi lo fa dovrebbe vergognarsi e avere il coraggio di chiedere scusa”.

Il Real Forio ha voluto esprimere solidarietà.

“Era doveroso. Come società abbiamo una visibilità e una responsabilità pubblica e dobbiamo usarla anche per lanciare messaggi che vanno oltre il campo. La nostra solidarietà è totale verso i ragazzi che hanno subito questi episodi. Non possiamo far finta di niente. Se vogliamo che le cose cambino davvero, dobbiamo essere noi i primi a dire con chiarezza che certi comportamenti non appartengono alla nostra comunità e non devono più trovare spazio”.