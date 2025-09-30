Luigi Amato: «Due punti persi, ma alla fine è un punto guadagnato»

Luigi Amato sottolinea come il Real Forio abbia creato almeno sei palle gol senza riuscire a chiudere la partita, pagando caro l’unico errore difensivo che ha portato al pari granata. «Dobbiamo essere più cattivi sotto porta – spiega – ma restiamo una squadra solida, propositiva e ancora imbattuta. Ora testa alla Coppa Italia contro l’Ercolanese».

Presidente, allora partiamo subito: è un punto guadagnato o due punti persi?

«Alla fine, per come stava andando la partita, di primo acchito ti direi due punti persi. Non perché abbiamo giocato male, anzi, ma perché potevamo portarla a casa tranquillamente e meritavamo di vincerla. Però, per come si è messa con gli episodi, direi che è anche un punto guadagnato su un campo difficilissimo, che per noi non è mai stato particolarmente amichevole. Da questo punto di vista torniamo imbattuti sull’isola, ci portiamo a casa questo punticino e pensiamo già alla prossima partita.»

Resta però l’amarezza per come è arrivato il gol dell’1-1, nato da un disimpegno sbagliato e da un’uscita non perfetta di Santaniello. E poi la sfortuna di non aver trovato il 2-1, con il portiere avversario autore di due miracoli.

«Esatto, abbiamo avuto almeno cinque o sei palle nitide e in un paio di occasioni il loro portiere ha fatto veri e propri miracoli. Sul gol subito, siamo stati noi a costruire l’azione del Pomigliano: nasce da un disimpegno errato all’indietro che ha messo Longo davanti al portiere. Siamo stati fortunati perché sul tiro di Longo la palla non è entrata, non so se per la deviazione di Santaniello o per questione di centimetri, ma poi la sfera è finita sui piedi dell’altro giocatore del Pomigliano che ha segnato a porta vuota. Al di là di quell’episodio, azioni pericolose non ne abbiamo concesse. Noi difficilmente subiamo tanto, ma il problema resta sempre lo stesso: dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Nel primo tempo avevamo due o tre palle gol nette per chiudere la gara e non ci siamo riusciti. Con il passare dei minuti cala la lucidità e arriva l’errore che non meriti di pagare, ma che ti punisce.»

Sei soddisfatto delle letture dell’allenatore sui cambi? Dal campo Di Lorenzo sembrava ancora in palla, mentre Santiago è apparso un po’ indolente.

«Sulla parte tecnica non entro in merito, perché credo che l’allenatore veda meglio di tutti la partita. Stando tutta la settimana con i ragazzi conosce le condizioni fisiche di ciascuno e sa chi può reggere i 90 minuti. Io non sarei nemmeno in grado di dare un giudizio tecnico, dico la verità. Penso comunque che tutti quelli che sono entrati lo abbiano fatto bene e abbiano dato tutto. È vero, siamo stati anche un po’ sfortunati: penso, ad esempio, alla palla di Di Lorenzo che si è stampata addosso a un avversario ed è uscita di un centimetro. Poi invece capita che sull’unico errore difensivo prendiamo gol. Più che parlare di cambi, io direi che non ci sta girando benissimo, ma restiamo imbattuti e continuiamo la nostra striscia positiva. Questa è una cosa molto importante.»

Mercoledì vi aspetta la gara di Coppa Italia in trasferta contro l’Ercolanese. Un impegno a cui tenete molto.

«Io ci tengo tantissimo, ma quest’anno ci tengo a tutto. Andremo a giocarcela con le nostre carte perché abbiamo tutto per fare una buona prestazione. Anche oggi la squadra ha creato 7-8 palle gol e ne ha concesse pochissime: questo significa che la partita è stata giocata bene dal punto di vista fisico e tattico. A Ercolano sarà difficile, perché affrontiamo una squadra forte, ma sono convinto che torneremo con un risultato positivo per poi giocarci la qualificazione in casa tra quindici giorni.»

Un presidente lucido ma orgoglioso: Amato riconosce l’occasione mancata e la sfortuna che ha accompagnato il pareggio di Pomigliano, ma sottolinea anche la solidità del Real Forio, imbattuto e propositivo, pronto ora a inseguire il passaggio del turno in Coppa Italia.