Ludovica Nasti, Lila nell’Amica Geniale ad Ischia per presentare “Fame” il corto girato da Giuseppe Alessio Nuzzo

Anna Lamonaca | Ludovica Nasti, la piccola “Lila” nell’ Amica Geniale deve ancora compiere 14 anni, ma nella sua carriera vanta un curriculum d’ eccezione, il mese scorso l’abbiamo raggiunta nella meravigliosa cornice del Sorriso accolta dalla Famiglia Impagliazzo e da Luana Pezzuto, responsabile marketing del Resort & Spa in cui soggiornava insieme al cast del nuovo cortometraggio intitolato “Fame” realizzato dal noto regista Giuseppe Alessio Nuzzo in occasione della presentazione del suo film presso l’Ischia Film Festival. La giovanissima attrice dagli occhi smeraldo si è lasciata intervistare e ci ha raccontato un po’ di sé, delle sue aspirazioni, dei suoi nuovi progetti, del suo modo di vivere la vita ed essere attrice e dell’impegno profuso nell’ interpretare il suo ruolo nel film di Nuzzo, dichiarando il suo amore per la nostra Isola Verde, rilasciandoci una profonda testimonianza:

Parliamo del tuo ruolo avuto nel film “Fame”, un’interpretazione difficile in quanto esso non ha dialoghi. Come hai fatto ad entrare nel tuo personaggio? Quando un film non ha dialoghi io credo che esso possa regalare molte più emozioni, penso che per prima cosa un attore oltre a saper recitare deve avere uno sguardo intenso, deve saper trasmettere sensazioni anche solo con dei piccoli sguardi, gesti, appunto senza dialoghi o parole, non è stato molto complesso per me, perché sono riuscita molto a comunicare con lo sguardo.

Come è stato essere diretta da Giuseppe Alessio Nuzzo? Giuseppe è un regista fantastico, i giorni in cui abbiamo registrato sono stati brevi, ma molto intensi, ci siamo divertiti ed impegnati tutti, è stato un lavoro di squadra fantastico. Massimiliano Rossi è stato un compagno meraviglioso, simpatico, bravissimo e siamo stati bene anche a recitare con gli altri attori Gigi Savoia, Bianca Nappi ed Ester Gatta. Penso che le riprese siano venute bene, sono molto emozionata. Spero sia venuta una bella cosa perché appunto ho cercato di dare il meglio di me anche se il film era senza dialoghi.

Che ruolo interpreti nel film? Sono una ragazza che vive in due Napoli, la Napoli ricca e moderna ed un’altra Napoli che è quella un po’ più vera e povera che come ha detto Giuseppe, spesso non viene fatta vedere, mantenuta nascosta e che è stata bella anche da raccontare. Interpreto queste due Napoli anche se devo essere sincera a me piaceva moltissimo la Napoli vera, povera perché anche un po’ nell’ Amica Geniale il ruolo è sempre stato per me quello della ragazza bella forte che deve affrontare molte cose in questa vita e deve saper capire, deve portare anche avanti una famiglia, deve cercare di avere già un’età superiore a quella che ha e quindi mi è piaciuto molto recitare il ruolo della Napoli povera, ma vera. Sono entrambi due personaggi molto intensi, con belle caratteristiche. La Napoli ricca serve per far capire che ci sono tante cose che al giorno d’oggi non vengono dette. Questo film breve vuole affermare che se per esempio tu prendi la strada della Napoli ricca c’è una possibilità di cambiare, mentre se hai scelto la strada della Napoli Povera vivi altri tipi di esperienze. Come ha detto prima Giuseppe oltre ad esserci io, Massimiliano e la troupe, il personaggio principale è Napoli che è importantissimo perché io amo Napoli, amo la mia città e mi piace presentarla in tutte le sue sfaccettature.

Ischia che cosa rappresenta per te? Ad Ischia vengo già da quando ero piccolissima visto che io abito a Pozzuoli, ci metto pochissimo ad arrivare qui, amo soggiornare al Sorriso Resort che è un bellissimo hotel, famoso per l’ospitalità, per questo stiamo benissimo. Frequento l’isola verde fin da quando ero bambina per me è un’isola particolare e per quanto possa conoscerla perché ci vengo in estate a fare qualche weekend con i miei genitori, la amo molto, ha tante qualità, molte caratteristiche particolari che a me piacciono tanto e poi ha un mare stupendo.

Sei partita dall’Amica Geniale mi hai raccontato che hai fatto un provino e poi ti sei trovata catapultata nel cinema interpretando tutti questi ruoli, cosa sta cambiando in te? Sta crescendo in me la voglia di fare cinema perché all’inizio dopo le prime riprese dell’Amica Geniale già avevo deciso che volevo continuare, volevo che nel mio futuro ci potessero essere molti progetti. Sono passata dalla fiction, al film, al film breve, ho sperimentato tre modi diversi di essere attrice, ma tutti con emozioni varie. Questo film breve, senza dialoghi, a mio avviso vale più di ogni altro film perché nell’ interpretazione ho puntato moltissimo sullo sguardo, questo tipo di recitazione è all’origine del cinema che era muto.

Riprendendo un po’ il tema del cortometraggio che parla di fare le giuste scelte nell’ esistenza, mi viene spontaneo chiedere: Se non avessi fatto il primo provino, quale strada avresti intrapreso? Forse sarei stata una calciatrice, credo nel destino già scritto, perché penso che se una cosa deve accadere, accade, ma poi devi essere tu padrone delle tue scelte.

Cosa vorresti dire a qualche ragazza che vorrebbe intraprendere la tua stessa carriera? Dico sempre che non solo per il cinema, ma in generale, bisogna credere nei propri sogni, non smettere mai di avere speranza in qualsiasi campo della vita.

Parlaci dei progetti per il futuro: E’ stato pubblicato un libro: “Diario Geniale” che parla di me, della mia storia, nel libro si racconta anche di questo cortometraggio, tratta di tantissimi argomenti belli, sto facendo molte interviste anche per le due canzoni che mi vedono come interprete “Qualcosa di geniale” e “Mamma non è niente” scritte da Ornella della Libera e Gino Magurno. Ho ricevuto dei riconoscimenti anche per il testo che c’è nel libro e quindi sono felicissima perché questo lavoro mi sta regalando tante belle emozioni ed esperienze che si vivono anche andando in giro per i festival a presentare i cortometraggi in cui ho recitato. Sono felicissima di essere qui con Giuseppe e con i miei genitori. Studio molto recitazione, il mio riferimento è Sofia Loren, nei progetti futuri aspetto l’uscita del mio nuovo film “Rosa pietra e Stella” ed il nuovo progetto “Sulle Ali di Anna Frank” che vuole diffondere il messaggio e gli ideali di Anna Frank che forse sono stati dimenticati e poi altri lavori che non posso svelare. Ho ricevuto qualche riconoscimento, qualche premio e fatto qualche intervista e poi aspettiamo che “Fame” venga presentato a molti festival. Nel futuro spero di continuare a fare l’attrice, per me va bene interpretare qualsiasi ruolo perché sono molto appassionata e quello che voglio è continuare a fare ciò che mi piace.

foto carlo pane