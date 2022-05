Lucio e Salvatore: quando quel che è tuo è anche mio |#4WD

Ho conosciuto Lucio Esposito una decina di anni fa, quando al posto dell’attuale barca avevo un gommone. Mi fu presentato da un’altra bella persona, Rosario Scotti, un guru nella riparazione dei tubolari. Da quel momento ho scoperto, oltre ad un professionista competente nella cantieristica a tutto tondo (motori entro-fuori, legno, vetroresina, impiantistica e quant’altro riguardi la nautica non ha alcun segreto o limite per lui), una persona di affabilità, onestà e scrupolosità fuori dal comune, una di quelle mosche bianche da cui proprio non riesci a separarti. Basti pensare che, durante i mesi invernali in cui sono solito lasciare la barca in porto, è lui a chiamarmi di tanto in tanto per accertarsi da quanto tempo non vado a metterla in moto o a controllare lo stato delle batterie e/o il funzionamento delle sentine automatiche, come se si trattasse della sua (e non della mia) barca, che peraltro andammo a ritirare insieme in quel di Sarzana navigando piacevolmente fino ad Ischia: in altre parole, un fornitore eccellente e -credo di poterlo dire- un ottimo amico.

Salvatore Lipartiti, poi, è un altro personaggio che è entrato nella mia famiglia in modo dirompente, proprio come il suo carattere spumeggiante e tipico del napoletano verace. Anche con lui ci siamo conosciuti per caso, quando collaborava con un negozio di acquariologia rivelatosi poi, nel tempo, tutt’altro che raccomandabile. Non a caso, allontanatosi da quell’attività, me lo ritrovo da un pezzo come manutentore tecnico dell’acquario marino di casa mia, ma soprattutto come una piacevole presenza con cui trascorrere, più o meno una volta ogni mese e mezzo, una giornata di relax parlando di pesci, coralli e tutto quanto popola quel piccolo reef domestico. E anche Salvatore, scrupoloso quanto esperto come pochi nel settore, ogni tanto mi chiama per avere un video della vasca e della sump, per controllare che tutto sia a posto o disporre qualche intervento a distanza, come se il mio acquario fosse il suo. Ma anche solo per salutarmi, da ottimo amico qual è.