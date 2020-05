Luciana Cervera: “Ripartire insieme in sicurezza”

Sempre più leader dei ristoratori isolani, Luciana Cervera, ha lasciato i fornelli della Taverna Antonio e ha iniziato la sua “marcia” contro questo stato che sembra essere distante dalla realtà.

La presidente dell’associazione Riva Destra, dopo aver guidato la prima manifestazione delle consegna della chiavi ai sindaci ed essere riuscita, per ora, a riunire gli imprenditori del gusto del comune di Ischia e del Comune di Forio, ahche ieri pomeriggio, ha saputo dettare il ritmo e rivendicare una più attenta formulazione degli aiuti e dei protocolli da rispettare.

“Si va delineando il quadro delle regole per la cd. “Fase 2”, per quel periodo in cui dovremmo convivere con il virus. E’ necessario che ognuno faccia la sua parte, le aziende devono riorganizzarsi e le autorità competenti dovranno essere in grado di assicurare la sicurezza sanitaria nel territorio” sono queste le parole di Luciana Cervera, Presidente dell’Associazione Rive Droite, che ha lanciato un appello al sistema Ischia, ritenendo che le misure economiche adottate dal Governo, con il cosiddetto “Decreto Rilancio”, le “linee guida” della Conferenza delle Regioni per la riapertura delle attività economiche e produttive e le precisazioni rilasciate dall’Inail sulla non presunzione di responsabilità dei datori di lavoro, per le ipotesi di contagio da Covid 19 dei dipendenti hanno mutato, rapidamente, lo scenario, consentendo anche agli operatori isolani di programmare una ripartenza. Regione Campania ha, inoltre, preannunciato nuovi provvedimenti, mostrando attenzione e sensibilità per il settore della ristorazione e della balneazione, strategici per la ripresa dell’economia isolana.

Parole, posizioni e rivendicazioni che hanno risuonato forte al Piazzale del Soccorso e che, nel frattempo, erano state oggetto anche di una nota diffusa nel pomeriggio.

«L’Associazione dei ristoratori della Riva Destra – si legge -, raccogliendo l’invito formulato ad un confronto dalla “Federalberghi” isolana, ha, anche, lanciato una proposta per istituire un tavolo di confronto inter-categoriale, aperto a tutte le attività del settore turistico, per affrontare insieme non solo le problematiche connesse alla crisi epidemiologica, ma anche per programmare insieme le future stagioni turistiche.

“Questa sera saremo impegnati in una iniziativa a Forio, consapevoli che per riuscire a ripartire abbiamo bisogno di un’unione di intenti che coinvolga non solo gli operatori della ristorazione, gli operati commerciali e del settore produttivo, la politica, ma tutta la nostra comunità. La capacità che l’Isola d’Ischia avrà di mantenersi in “sicurezza”, grazie soprattutto ai comportamenti di auto-responsabilità individuale, sarà decisiva per consentire la ripresa dei flussi turistici. Il sistema sanitario, per tanti anni trascurato, avrà un ruolo chiave nella capacità di gestire, con efficienza, la convivenza con il virus; l’isola non potrà permettersi, nella fase della ripresa, un nuovo caso come “Villa Mercede”. Siamo consapevoli del fatto che la strada è ancora in salita, ma noi del settore della piccola ristorazione siamo abituati a stringere i denti”.»