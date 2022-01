Lucia Monti: «De Luca ha ragione, meglio riprendere in Dad»

Lunedì 10 terminano le vacanze natalizie ma nel mondo della scuola crescono le preoccupazioni e i dubbi, alla luce dell’incremento di contagi. Abbiamo dunque sentito il parere della preside della Scuola Media “Scotti” di Ischia Lucia Monti. E subito ci ha precisato: «Ci sono molte famiglie che mi hanno contattato chiedendo spiegazioni, perchè hanno bisogno di sapere come comportarsi. Chi ha un caso di positività in casa, chi è stato a contatto stretto con un positivo si trova chiaramente in difficoltà».

– Al momento quali previsioni si possono fare?

«Poco fa (venerdì, ndr) c’è stata una diretta Facebook del governatore De Luca il quale non solo ha espresso tutte le sue perplessità sulla situazione attuale, ma ha parlato di un’analisi molto approfondita di tutta la situazione campana quando ha esternato la sua volontà di voler continuare fino al 31 di questo mese non in presenza, ma in Dad. Però chiaramente lui aspetta il parere dell’Unità di crisi regionale, quindi non si è espresso ancora in maniera palese.

Ha detto “queste sono le mie intenzioni, però è chiaro che attendo di avere l’esito da parte del dell’Unità di crisi”. Dunque tra oggi e domani dovremmo avere notizie più precise e sapere che cosa succederà nelle scuole».

– Quale è l’orientamento dei dirigenti scolastici isolani?

«Stamattina c’è stata una conferenza di servizio a cui hanno partecipato molti presidi dell’isola e abbiamo parlato con l’assessore alla pubblica istruzione di Napoli, nonché vice sindaco, che tra le altre cose è stata docente scolastico, quindi conosce molto bene la situazione che abbiamo all’interno delle scuole. Anche noi abbiamo esternato le nostre preoccupazioni, abbiamo detto che le scuole in questa fase non sono in grado di garantire un servizio in sicurezza. E dunque anche per noi sarebbe il caso di continuare in Dad per il periodo emergenziale perché in ogni scuola abbiamo adulti o ragazzi che sono in quarantena o che sono risultati positivi. Tra le altre cose l’ASL come è purtroppo ben noto non riesce a monitorare tutti i casi. Alcuni ragazzi che sono risultati positivi, non sono stati ricontattati per avere la conferma del tampone molecolare perché dopo il risultato immediato, dopo cinque giorni viene ripetuto il tampone molecolare per la conferma del caso».

– La situazione attuale quale è?

«Mi sono arrivate 11 richieste di Dad da genitori che le hanno inviate a seguito della positività dei loro figli o di isolamento fiduciario o di quarantena che gli è stata quindi già prescritta dalla ASL Napoli 2 Nord e le comunicazioni da parte dei pediatri. Abbiamo una docente che ha avuto contatti stretti con un positivo e un collaboratore scolastico che da Napoli non verrà. Questi sono i dati attuali e siamo in un situazione abbastanza leggera rispetto ad altre che ho sentito, di scuole al tracollo con 200 studenti positivi in un solo istituto… Ho sentito che soprattutto tra le elementari e le medie c’è una enormità di casi, mentre si registrano meno contagiati nelle scuole superiori, perché lì hanno fatto quasi tutti il vaccino.

Ma nelle primarie e nelle medie la campagna vaccinale per gli alunni dai 5 agli 11 anni è iniziata da poco, lo sappiamo, e dunque è qui che abbiamo il maggior numero di casi. Quindi secondo me De Luca fa bene a non voler aprire fino al 31, proprio per il grande incremento dei casi in Campania. Anche perché non ci sono quantità sufficienti di vaccino e neanche di farmaci. Ad esempio, De Luca evidenziava che c’è stata una discriminazione tra regione e regione. Regioni come l’Emilia Romagna ricevono il doppio di vaccini e addirittura il Veneto ha ricevuto tre volte le quantità che ha ricevuto la Campania che ammontano a 480».

– Meglio riprendere in Dad, dunque?

«Devo dire che ha ragione il governatore ad avere grosse perplessità valutando questa situazione molto difficile da gestire. Ha sentito anche i presidi, perché comunque c’è stato un nostro documento che è stato inviato alla Regione e al Ministero, in cui abbiamo esternato tutte le nostre perplessità a ricominciare il 10 gennaio in presenza. Quindi credo che se De Luca adotterà questo provvedimento non sarà un male, perché è una situazione che al momento è difficile da gestire. Le scuole non sono in grado oltretutto di prevedere l’evolversi del contagio. Non sappiamo cosa succederà il 10 gennaio e non sappiamo quante persone si ammaleranno nel giro di 24, 48 o 72 ore e non c’è la possibilità di poter sostituire il personale docente e il personale ATA. Anche perché non è dato sapere tutti quelli vaccinati e non perché coperto da privacy. E questo è un altro punto, un altro neo che è stato sottolineato da De Luca, che i presidi invece dovrebbero essere messi in condizione di conoscere il numero delle persone vaccinate e non».