Lucia Fortini: “da isolana so che non è sempre facile trovare una sintesi”

L’assessore, accolta in pompa magna grazie alla passerella creata apposta per farle lustro, non aggiunge nulla di concreto alle banalità e alle ovvietà del momento. Presente più per rimarcare il territorio dall’invasione del collega (poco avvezzo alla politica e lasciato da solo ad attendere l’arrivo di sindaci e altri politici, ndr) che dare un vero e proprio contributo, la Fortini non va oltre il discorsetto scritto per ogni occasione.

Predatrice di voti locali senza sostanza, la Fortini è una di quelle che ha costretto i nostri figli ad una punizione maggiore rispetto a tanti altri ragazzi italiani avendo voluto la chiusura, ingiustificata, delle nostre scuole.

Il suo intervento si apre così «Io non sono qui come assessore all’istruzione e politiche sociali, sono qui perché a Ischia mi lega un rapporto di affetto e ci tenevo ad esserci con l’ass. Casucci perché ci sono gesti che sono simbolici per segnare la vicinanza della Regione Campania all’isola». In verità, la Fortini voleva dire che ha evitato che i serraresi e qualche altro consigliere regionale, anche presente in sala, potesse prendere spazio e agibilità!

«Quello che voglio sottolineare è proprio la necessità della vostra capacità di fare squadra, di trovare argomenti di interesse strategico per l’isola, un progetto unitario che sia la sintesi delle idee individuali. Sicuramente c’è un argomento caldo da portare al tavolo del presidente, ma è l’occasione per valutare l’insieme». Questo è il livello: apporto medio, tanto nessuno avrà il coraggio di dire il contrario.

«E’ un momento di difficoltà, ma penso che nei prossimi anni sui nostri territori si riverseranno milioni di euro e non possiamo perdere l’opportunità di lanciare progetti che possono portare benefici da qui a prossimi decenni. So che vi sono tanti argomenti e problemi da affrontare, ma bisogna lavorare insieme al di la delle singole deleghe. Bisogna dare un respiro ampio al progetto». Quale? Non è dato sapere.

Poi si ricorda di essere assessore e aggiunge: «C’è la questione delle vaccinazioni e io come assessore ho sostenuto le categorie scolastiche, spingendo alla vaccinazione prioritaria del personale scolastico. Sicuramente ci sarà attenzione per l’isola rispetto ad altri argomenti che verranno sollevati» e, alla fine, in modalità verità, tutto il discorso punta su De Luca. Della serie, è inutile che parlate con me.

«Il Presidente ha a cuore il comparto turistico e l’isola e sappiamo che non dobbiamo perdere tempo. Ci sono altre nazioni che stanno agendo in azioni di sviluppo incisive. Ma, per intenderci, vi sono tante iniziative che passano anche per Procida Capitale della Cultura, che sarà da volano per il territorio. E’ indispensabile immaginare dei collegamenti che consentono all’isola di Ischia di essere il luogo che ospita chi si reca nei dintorni. Bisogna portare all’attenzione del Presidente le problematicità e presentare progetti strategici e di sviluppo, questa è la strada da percorrere trovando una sintesi rispetto a tutte le necessità dell’isola. Noi saremo attenti a che la burocrazia non sia d’ostacolo allo sviluppo. Bisogna porsi obiettivi da raggiungere passo dopo passo, con una attenzione costante che ci permette di raggiungere gli obiettivi più grandi».

C’era il posto per qualche citazione famosa per l’occasione ma forse, l’assessore si scocciava anche di googolarla.