Lucia Annicelli: “I colori della Biblioteca Antoniana per incontrare il territorio”￼

Il cronoprogamma della Biblioteca Antoniana di Ischia per aprirsi al territorio e includere un percorso condiviso con le scuole dell’isola. Una scaletta operativa e una mappa colorata per orientarci.

Ottobre piovono libri

focus: riprendo la virtuosa pratica della lettura (primo approccio alla biblioteca).

Novembre: Ischia green (dedicato al Prof. Giuseppe Sollino)

Novembre: giornata nazionale dell’albero (letture dedicate, incontri con l’autore e con le associazioni del territorio impegnate nella difesa dell’ambiente). Alcuni appuntamenti potrebbero svolgersi sul territorio (previo accordo con i docenti).

Dicembre: natale all’Antoniana

25 dicembre: Natale (letture dedicate e condivisione di momenti dedicati alla nascita di un mito: Vittoria Colonna e Ischia (nel ricordo del matrimonio di Vittoria Colonna e Ferrante D’Avalos il 27 dicembre del 1509).

Gennaio: il mese della memoria (fino al 10 febbraio)

27 gennaio: Giornata della Memoria (letture dedicate al tema della discriminazione e del ricordo in quanto strumento indispensabile per non ripetere gli errori del passato (riflessione sui temi della memoria individuale e collettiva). Alcuni appuntamenti potrebbero svolgersi sul territorio (previo accordo con i docenti).

Febbraio: Ischia svelata

Se conosco valorizzo è il tema che caratterizzerà il mese di febbraio alla biblioteca Antoniana (conoscenza del territorio attraverso la storia, l’archeologia, l’architettura, la letteratura, l’arte).Alcuni appuntamenti potrebbero svolgersi sul territorio (previo accordo con i docenti).

Marzo donna

8 marzo: giornata internazionale della donna (letture a tema e di interesse locale con attività laboratoriali). Alcuni appuntamenti potrebbero svolgersi sul territorio (previo accordo con i docenti).

Aprile: un mare di emozioni

11 aprile: Giornata nazionale del mare (incontri con l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, mostra bibliografica e letture a tema con incontri con gli autori). Alcuni appuntamenti potrebbero svolgersi sul territorio (previo accordo con i docenti).

Il maggio dei libri

Le tematiche del Maggio dei libri (iniziativa del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura), saranno alla base degli appuntamenti di Maggio e saranno divulgate nel mese di marzo 2023. In relazione alle indicazioni ministeriali si procederà alla proposta. Alcuni appuntamenti potrebbero svolgersi sul territorio (previo accordo con i docenti).