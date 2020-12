Luci di Natale? Ischia senza soldi: “purtroppo quest’anno non lo possiamo fare”…

Gaetano Di Meglio | Ho già scritto la mia idea sull’opportunità di accendere le luci di natale. Di rendere festivi questi giorni, di regalare a ricchi e poveri (perché di questa speculazione qua si tratta) un sentimento natalizio.

Avevo già scritto in merito alla stupida propaganda dei sindaci di voler strumentalizzare i poveri (quelli che abbiamo sempre, come insegna Gesù) e della sottomissione mentale dei nostri primi cittadini (con il codazzo di inutili consiglieri comunali) che riescono a soddisfare gli istinti più bassi dei social e dei propri elettori: quelli che chiedono raccomandazioni, piaceri contro legge e che si esaltano quando le istituzioni si prestano a fargli fare i porci comodi loro.

Non è una mia fissazione, ma credo che una valutazione “post” su quello che abbiamo vissuto va fatta.

Ho visto il demagogico e stucchevole video realizzato dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Un condensato di luoghi comuni, di riprese con il drone, di assenza di soggetto: il solito video da matrimonio con inventiva zero ma che, almeno, aveva un po’ di atmosfera. Ma sta proprio in questo video la fake news la strategia del sindaco di Ischia che deve essere smascherata perché siamo persone intelligenti e non possiamo permettere a nessuno di prenderci in giro.

Il collage di riprese (montaggio è un parolone) mostra un paese diverso da quello che è. E lo fa perché, così, fingendo e mostrando solo una piccola porzione, si prova a raccontare una bugia agli ischitani. Il video “emozionale” dovrebbe far “distrarci” e superare le bugie del sindaco.

Un sindaco che, come un giorno qualsiasi, triste come sempre, ci dice che “Come ogni anno avremmo volute regalarvi un natale pieno di luci, calore, emozioni, gioie, purtroppo quest’anno non lo possiamo fare”.

Perché il comune di Ischia non ha potuto regalare agli ischitani un natale pieno di luci, calore, emozioni, gioie?

Perché il bilancio comunale è bloccato? Perché i revisori dei conti hanno messo le ganasce alle casse comunali?

O perché, e sarebbe ancora più grave, Enzo Ferrandino se ne è fregato del Natale? Sembra che sia proprio questa la versione giusta.

Il comune di Ischia, quello che fino a poco fa dettava il ritmo e l’agenda dell’intera isola, è retrocesso a comune bistrattato e dimenticato rispetto agli altri. Apatia, tristezza e cupezza, all’improvviso, sono calati come un velo che ci ha coperto e sembriamo senza via d’uscita.

Le tradizioni cancellate dalla cattiva amministrazione (vedi il Presepe Vivente di Campagnano già saltato lo scorso anno), i finanziamenti spesi male e sbagliati (vedi le luci di Natale di Ischia Ponte lo scorso anno e il “Tristello” al Piazzale Aragonese) o i progetti ad personam (ricordate lo scandalo da circa 20mila euro per le lampadine dei castellani installati solo da una parte due anni fa e il pontile al buio) sono gli indizi che ci hanno portato a questo squallore natalizio firmato Enzo Ferrandino.

Non faremo paragoni troppo distanti ma, restando sul nostro scoglio e facendo il paragone tra comuni, è impossibile non comprendere che l’azione del comune di Ischia è stata determinata a rovinarci il natale. Studiata a tavolino.

Partiamo dal comune più simile al comune di Ischia, Forio. Il paragone tra Ischia e Forio è calzante vista la popolazione, la particolarità del comune, le imprese e tanto altro. Forio spende 37mila euro per regalare ai foriani un segno di Natale. Luci nelle piazze, piccoli segni di speranza.

Passiamo a Casamicciola. Nonostante Casamicciola conti circa la metà della popolazione e delle imprese, il sindaco Castagna ha investito poco più di 14 mila euro per illuminare le zone principali del suo territorio. Un piccolo segno di presenza e vicinanza a ricchi e poveri.

Nonostante la propaganda e la scelta sbagliata, non possiamo evidenziare la scelta (sbagliata) di Giacomo Pascale di investire 12 mila euro per il noleggio di 6 alberelli. Poco? Spesa inutile? Spesa sbagliata? Apprezziamo il gesto e premiamo l’intenzione nonostante la pessima fattura.

Poi ci sono i comuni più virtuosi, quelli che hanno saputo mettere a segno il supporto elettorale per Bruna Fiola e hanno portato a casa un obiettivo importante.

Barano d’Ischia e Serrara Fontana, si sono fatti finanziare dall’associazione di Ciro Fiola, il papà del consigliere regionale, più del 50% delle illuminazioni natalizie. Il protocollo firmato da Dionigi Gaudioso e Rosario Caruso hanno portato a Barano e a Serrara Fontana luci natalizie per 20 mila. 7 mila la quota comunale, 13mila la quota dell’associazione napoletana.

E Ischia?

Ischia ha riciclato le illuminazioni natalizie comprate da Giosi Ferrandino quasi 10 anni fa e il presepe artistico di Cutaneo realizzato negli anni scorsi. Pensate che Lacco Ameno con l’architetto Gamboni e altri lo hanno superato di gran lunga, realizzando delle installazioni che meritano gli applausi. Ma Ischia si è fermato ai “mamozi” cinesi comprati da Giosi e installati qua e là.

Rileggiamo, però, le parole del sindaco di Ischia: “purtroppo quest’anno non lo possiamo fare”. Perché? Perché non lo possiamo fare? Qual è il blocco o il torto che dobbiamo pagare noi ischitani? Siamo stati cattivi e il sindaco ci ha messo in punizione? E’ assurdo da pensare, ma è così.