Luca Zingaretti: “Chiamate Luisa, c’è il tramonto!”

Antonello De Rosa (foto e testo) | Ci sono gesti che raccontano una coppia più di qualsiasi red carpet o copertina patinata. All’Ischia Film Festival, tra le mura antiche del Castello Aragonese, ho avuto il piacere di fotografare Luca Zingaretti e Luisa Ranieri nella seconda giornata dell’Ischia Film Festival che – come ogni anno – si tiene al Castello Aragonese. Eleganti, sorridenti, bellissimi. Ma la vera bellezza, quella che non si vede a prima vista, è emersa in un momento quasi invisibile.

Durante l’aperitivo al tramonto, Luca si preparava per un’intervista. Poi, d’un tratto, il suo sguardo si è perso verso il mare: il Circeo in lontananza, disegnato dai colori morbidi di un cielo che solo Ischia sa regalare.

Luca si è fermato. Ha chiesto che Luisa venisse subito chiamata per condividere quel panorama, quasi a dire che un tramonto ha senso solo se mostrato alla persona che ami.

È in questi gesti silenziosi che si misura una coppia vera. Non nei sorrisi di facciata, ma nella voglia di vivere insieme anche le piccole meraviglie. Un attimo rubato, lontano dalle luci, dove si capisce che l’amore non ha bisogno di palcoscenico.