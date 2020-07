Luca Spignese: «Condotta a Campagnano, ho mantenuto la promessa»

Ugo De Rosa | Adesso che la condotta idrica per le zone alte di Campagnano è una realtà, l’ex assessore Luca Spignese non nasconde la soddisfazione e si leva anche qualche sassolino dalla scarpa. All’insegna di «ogni promessa è debito».

Da subito ricorda che «Nella scorsa campagna elettorale mi impegnai nell’ambizioso progetto per la realizzazione di una condotta idrica che servisse le zone alte di Campagnano».

Si sa che gli impegni presi in campagna elettorale vengono subito dimenticati e quasi mai onorati. E Spignese lo sottolinea: «Tante promesse avete ricevuto, cari amici di Campagnano, e tanti personaggi sono passati durante gli anni sotto le vostre abitazioni promettendovi che dopo l’esito della campagna elettorale si sarebbero impegnati per far sgorgare a cascata l’acqua nelle case e nei terreni. La solita aria fritta. Io ho mantenuto la promessa, nei prossimi giorni la prima condotta idrica che serve la zona rurale di Campagnano sarà attiva ristabilendo finalmente il sacrosanto diritto di eguaglianza tra chi aveva l’acqua e chi no».

Un impegno mantenuto che ha portato con sé anche una positiva esperienza, la più approfondita conoscenza della frazione di Campagnano: «Durante gli scavi per la posa della condotta idrica, poiché ero sempre presente sul posto a vigilare, ho riscoperto una delle zone più belle e più ricche di storia della nostra splendida isola, ho avuto il piacere e l’onore di conoscere persone speciali che quotidianamente si impegnano a coltivare e manutenere con il sudore le splendide colline di Campagnano».

Una località e una comunità che «meritano rispetto».

In conclusione, Spignese guarda al futuro: «Spero quanto prima di rimettermi al servizio di tutti gli amici e conoscenti che quotidianamente mi portano nuove istanze e mi sottopongono nuove impegnative sfide che ormai mi sono abituato ad affrontare ed a vincere con l’impegno e la caparbietà che mi contraddistingue dagli sciacalli locali».

Senza peli sulla lingua, in un momento particolarmente difficile. Ma Spignese esorta Ischia ad avere forza «per un futuro migliore».

Purtroppo Spignese non è mai stato “ben” visto dal sindaco Enzo tanto che lo ha osteggiato e combattuto quando, insieme, facevano parte della stessa giunta. Ma il tempo è sempre galantuomo e, questa volta, lo ha dimostrato a Luca Spignese, ai cittadini di Campagnano.