Luca Montagna “Chi ha influenzato il prefetto?”

Il consigliere comunale di maggioranza Luca Montagna, con diversi interventi sui social e dopo il comunicato congiunto di Domenico De Siano, Giosi Ferrandino e Maria Grazia Di Scala ha adombrato che la scelta del prefetto Valentini avesse una genesi politica.

«Come si può vedere – scrive Montana – il decreto legge alla base dell’ordinanza dei sindaci è stato pubblicato e è entrato in vigore nella giornata di ieri, mentre nel dispositivo prefettizio si sosteneva la mancanza di efficacia dello stesso e tale evenienza veniva individuata come motivazione principale dell’annullamento dell’ordinanza dei sindaci. Mi chiedo quindi le reali motivazioni dell’annullamento dell’ordinanza. Si sa che in Italia di “influenze” anche di origine europea ne girano diverse».