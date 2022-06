Luca Di Meglio: “Salvaguardare il territorio non vuol dire demolire”

Chi è seduto sulle poltrone dell’amministrazione comunale – si legge nel comunicato di Luca Di Meglio, candidato al consiglio comunale di Barano con Maria Grazia Di Scala sindaco – , per 40 anni non ha fatto altro che regolare l’attività urbanistica senza un piano regolatore perchè diciamocelo, poteva fare quello che voleva…

Poi si redige un piano, lo si adotta, non lo si discute e si autorizzano lavori per opere che decidono loro, offrendo lavoro a chi dicono loro, dividendosi i finanziamenti come dicono loro e promettono tanti miglioramenti (che fino ad oggi si possono contare con le dita di una mano).

Bhè in 40 anni – aggiunge il candidato – direi che è un ottimo lavoro! Si lascia irrisolto il problema degli immobili non in regola, ovvero la questione del condono edilizio, permettendo di beneficiare della sanatoria “a chi si e a chi no”. Estendendo la sanatoria delle costruzioni in maniera globale si potrebbero commercializzare gli immobili oggetto delle domande di condono, restituendo ai cittadini disponibilità e proprietà degli stessi.

Salvaguardare il territorio non vuol dire demolire gli immobili. Salvaguardare il territorio vuol dire salvaguardare la collettività.

Quale collettività vuoi salvare se si demoliscono immobili a famiglie che dopo aver sacrificato, salute, sudore, soldi si vedono abbattere la casa? Fino al 12 giugno – conclude con sarcasmo – …Riflettete”