Luca D’Ambra: “Polemica sfollati? Dinamiche di bassa lega”

La replica arriva da Luca D’Ambra, presidente di Federalberghi alle polemiche dell’ex sindaco Castagna e di Pitone sulla questione sfollati a Casamicciola è curissima! “. “Sono molto deluso – ci ha detto – di queste affermazioni e di queste uscite infelici che imputano in malafede un comportamento scorretto da parte di un albergatore, nostro socio, col quale abbiamo lavorato egregiamente negli ultimi quattro mesi fin dalle prime ore della sciagura. Dovrebbe essere importante, in questo momento, non cercare di scivolare in queste dinamiche veramente di bassa Lega, che vedono poi un’unica vittima: lo sfollato.

E quindi, specialmente nel rispetto di questa gente che in questo momento ha vissuto delle difficoltà e che vive una grande confusione, non possiamo permetterci di far uscire queste informazioni fuorvianti che poi, tra l’altro, sinceramente, additano sempre questa categoria come i magnati o i capitalisti che sfruttano la situazione. Questo è ancora peggio nel momento in cui qualche politico coglie l’attimo e si erge a paladino dei poveri, quando tutto ciò non ha senso” parole nette e chiare.

Poi D’Ambra ha aggiungo: “Io pregherei che almeno in queste tornate elettorali che abbiamo in questo momento sull’isola non ci fossero politici che scelgano di usare questa situazione tragica a loro favore ragionando in termini di voti. Ieri (mercoledì, ndr) siamo stati dal Commissario e abbiamo avuto un incontro anche con Celestino Iacono per chiarire la situazione. Le cose siano chiare. Manteniamo gli sfollati fino alla metà di maggio e nello stesso tempo stiamo cercando di trovare una sistemazione almeno fino a ottobre. Tuttavia – aggiunge il presidente degli albergatori – la cosa più importante è che dobbiamo tornare ad una normalità.

Queste persone devono tornare in alloggi veri e propri e gli imprenditori devono continuare a fare gli imprenditori. Non possiamo pensare che ci siano imprenditori che approfittano di questa situazione di emergenze. Non possiamo pensare che gli sfogliati possano restare perennemente in un albergo e non possiamo pensare che un imprenditore possa un vivere sulle sciagure”.

“L’ho detto ai miei soci, è importante che torniamo ad ospitare i turisti. Anche per questo, ripeto, ho portato anche degli esperti immobiliari per offrire una panoramica immobiliare sul rischio. Secondo noi si deve recuperare per i nostri concittadini, una sistemazione tranquilla almeno di un anno. Una casa, insomma. Una società civile – conclude – lavora per riportare alla normalità tutti le suoi componenti”.