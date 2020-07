Luca, Campagnano e l’acqua della discordia | #4WD

“Spero quanto prima di rimettermi al servizio di tutti gli amici e conoscenti che quotidianamente mi portano nuove istanze e mi sottopongono nuove impegnative sfide che ormai mi sono abituato ad affrontare ed a vincere con l’impegno e la caparbietà che mi contraddistingue dagli sciacalli locali”.

Caro Luca Spignese, non le hai certamente mandate a dire, come si usa dalle nostre parti. La Tua allusione all’amministrazione che hai sostenuto, fatto eleggere e di cui hai fatto parte come Assessore esterno non poteva essere più chiara. Appartieni notoriamente a quel gruppo di “pentiti” fuoriuscito dalla maggioranza di Enzo Ferrandino e che oggi, probabilmente a giusta ragione, rivendica la paternità di certi risultati.

Lucariè, ascolta chi ha qualche capello bianco in più e ci è passato prima di Te: ma Tu veramente credevi che il Tuo ex sindaco Ti avrebbe riconosciuto il merito della condotta idrica a Torre di Mezzo e dintorni, magari invitandoTi alla “passerella” di pochi giorni fa e strappando anche un applauso per Te davanti agli ossequiosi petentes della zona? Questo è un filone di personaggi che dovresti conoscere meglio di me! Il suo predecessore, Giosi Ferrandino, si guardò bene dall’invitare Peppino Brandi alla cerimonia di accensione della fiammella del metano in Piazzetta San Girolamo, al punto che una sorta di “ricordino” al Sindaco artefice, insieme alla sua Giunta, di quella storica opera, gli fu recapitato preventivamente a domicilio dalla Cpl Concordia, ma non consegnato pubblicamente.

Anche la Tua esortazione verso i nostri Concittadini ad “avere forza per un futuro migliore”, se non corroborata da una proposta politica seria, credibile e, soprattutto, presentata con largo anticipo, resterà un esercizio retorico lodevole ma non sufficientemente convincente, specialmente se questa maggioranza resterà -disgraziatamente- in carica fino alla fine, anche grazie agli immancabili traditori.

Chissà… se cominciaste a fare sul serio…