L’U21 si prepara per la Polonia, Baldini avverte “Non ci sono gare facili”

Due le novità nel gruppo: l’attaccante dell’Atalanta Under 23 Dominic Vavassori, la scorsa stagione 6 presenze e 1 gol in Under 20, e il difensore del Frosinone Gabriele Calvani, alla prima chiamata assoluta in una Nazionale; tra i 25 convocati, c’è anche il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, al rientro dopo l’indisponibilità che lo aveva costretto a lasciare il gruppo a settembre. “Il ritorno di Comuzzo? Ha avuto un problema di salute e non l’ho convocato per lo scorso split. Poi abbiamo chiarito con lui e con il procuratore ed è stato convocato. Esclusione di Marianucci? Una scelta tecnica, le sue prestazioni non mi sono piaciute. Vavassori, Calvani e Zeroli sono dei ragazzi che sono stati sempre monitorati. Li abbiamo messi in lista anche perchè erano già stati pre convocati le scorse volte. Sono convinto che faranno bene”, le spiegazioni di Baldini sulle convocazioni per la finestra di novembre.

“Nell’ultimo mese diversi ragazzi hanno fatto più minuti, come Idrissi e Bartesaghi. Camarda ha il suo spazio e Cherubini fa minuti in Serie B. La maggior parte di loro riesce ad avere spazio e a mettere nelle gambe un buon minutaggio. Credo che possiamo mettere in piedi un buon organico”, aggiunge il tecnico degli azzurrini sul minutaggio accumulato dai suoi giocatori nelle rispettive squadre di club.

Italia Under 21 che sarà a Tirrenia fino a mercoledì. Giovedì il trasferimento a Stettino con rientro a Pisa subito dopo la gara; lunedì la partenza per Podgorica per affrontare il Montenegro (martedì 18 novembre ore 18.30 a Niksic). Venerdi si concluderà il girone d’andata e martedì si riprenderà con la prima giornata di ritorno. Nel 2026 il rush finale: due incontri a marzo e due a ottobre, l’ultimo dei quali potrebbe essere decisivo per il primo posto, il 5 ottobre, Italia-Polonia.

