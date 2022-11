Lovric risponde a Reca, fra Spezia e Udinese è 1-1

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Nell’anticipo del “Picco” gioca meglio lo Spezia, ma porta a casa solo un pari; per l’Udinese un altro piccolo passo, ma la vittoria manca da settimane. La prima occasione è per la squadra di casa: sgroppata di Holm sulla destra, cross al centro per Nzola che calcia su Silvestri. La seconda emozione si vive per un gol di Success sul filo del fuorigioco, che viene annullato dal Var. I liguri premono e vanno in vantaggio con Reca, al minuto 33, che raccoglie un lancio di Ampadu, stoppa con il sinistro e calcia a rete con il destro battendo il portiere. I bianchi sono padroni del campo, Verde ha la palla del raddoppio ma calcia a lato di poco con il sinistro, poi Ampadu colpisce la traversa su azione d’angolo e infine la difesa dell’Udinese si salva prima su Ekdal e poi su Nzola. Sul ribaltamento di fronte, però, gli ospiti pareggiano con Lovric su azione di Success (43′). La ripresa inizia più equilibrata con le due squadre che faticano a trovare spazi per andare alla conclusione a rete. E’ lo Spezia che riesce comunque ad essere più pericoloso, specie con le incursioni di Holm sulla destra.

La squadra di Gotti reclama un rigore per una spinta di Ehizibue su Caldara, ma l’arbitro sorvola. Nel finale brivido per Zoet, con la conclusione di Wallace che colpisce la traversa con una conclusione da 25 metri. E’ l’ultima emozione del match che finisce così in parità: torna a far punti la squadra ligure dopo tre sconfitte di fila, prosegue nei pareggi quella friulana: sono cinque nelle ultime sei partite, con la vittoria che manca ormai dal 2-1 ottenuto sul Verona al Bentegodi il 3 ottobre.

