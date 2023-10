L’OTTOBRE CALDO. Stani Verde tra Villa La Colombaia, CISI-EVI e Natale: «Al lavoro contro il tutto fermo che abbiamo trovato”

Gaetano Di Meglio | Con il sindaco Stani Verde per commentare questo ottobre caldo che inizia per il Comune di Forio. Sindaco, nei giorni scorsi abbiamo parlato della scelta di invertire la storia delle demolizioni sull’isola d’Ischia. Abbiamo scritto in lungo e in largo tutta la vicenda ed entro il 30 ottobre dovrete comunicare al Consiglio di Stato la vostra scelta politica.

Qual è l’idea e qual è l’orientamento del comune, appunto, di voler come voler affrontare questa problematica.

“L’idea è semplice e non ci siamo inventati niente di particolare. Quando si abbatte un’abitazione si crea, molto probabilmente, un danno erariale per l’ente, perché intanto si anticipano i soldi per le demolizioni e non sempre si riesce a recuperarli. In questo caso abbiamo già scongiurato il rischio di spendere dei soldi che poi non recupereremo mai. In più, quando ci si trova di fronte a delle strutture che possono essere recuperate perché sono sicure e perché rappresentano volumi importanti e abbiamo la possibilità di fare qualcosa di buono per l’ente, lo facciamo. Da una cosa negativa, da un abuso edilizio può uscire qualcosa di buono specialmente in un momento come questo in cui sull’isola non si trovano unità abitative per i fitti annuali. Con questa iniziativa potremo creare un modo per mettere in condizione i nostri cittadini di trovare case in affitto a prezzi ragionevoli, creare edilizia popolare o, in altre situazioni, ci potremmo trovare di fronte a strutture che potrebbero essere di interesse pubblico per altri fini come una scuola o come centri ricreativi. Stiamo provando a trasformare una cosa negativa in una di buono.

Da un punto di vista tecnico legale, immagino, che la faccenda l’abbiate approfondita pure con i consulenti del comune. Come procedete adesso?

Dovremo andar in consiglio comunale e dichiarare la pubblica utilità del bene. Naturalmente tutti i passaggi li stiamo concordando con due avvocati amministrativisti che ci stanno seguendo passo dopo passo in modo da non commettere errori. E, soprattutto, cercare di fare tutte le procedure così da regalare ai nostri cittadini un qualcosa di positivo.

Di questa vicenda, ovvero l’acquisizione degli abusi edilizi, spesso si è parlato quasi di un modo per voler fregare lo Stato. Cioè, il comune se lo riprende e poi lo riconsegna nuovamente, diciamo, a chi ha costruito l’abuso. L’orientamento del Comune di Forio, qual è?

“Assolutamente non è questo! La legge non permetterebbe mai una cosa del genere e noi non vogliamo aggirare nessuna norma. Anzi, vogliamo agire nella piena legalità. È per questo che ci stiamo facendo seguire anche da consulenti esterni. Come dicevo, i passi successivi, qualora passasse il principio del dell’utilizzo di alcune strutture per l’edilizia popolare, di scrivere dei criteri aperti. Addirittura, stavamo pensando di fare nostre le liste IACP, però, questi, sono passaggi che non abbiamo ancora affrontato e definito perché sono successi. Sicuramente, però, verrà redatto un regolamento per poter assegnare queste unità abitative qualora riuscissimo a portare avanti questo progetto che dovrà avere l’avallo del consiglio comunale”.

Mi volevo collegare, anche solo per un attimo, al prossimo consiglio comunale di Forio, quello convocato per il 3 ottobre, quando verrà concessa la cittadinanza onoraria al Sottosegretario di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove. Come mai questa scelta?

Il Sottosegretario ha dimostrato grande vicinanza all’isola d’Ischia e ci aiutando per il problema del tribunale che è sentito da tutti. Credo che il governo si stia dimostrando molto vicino all’isola. Lo vediamo con i lavori del Commissario, lo vediamo con il Sottosegretario che ci viene a fare visita a fine mese e, molto probabilmente, sarà nostro ospite anche il ministro Sangiuliano. Noi ci sentiamo quasi in dovere di ringraziare tutto il governo e, nel caso specifico, il Sottosegretario che veramente si sta spendendo tanto per il nostro tribunale.

Piccola parentesi politica, con questo passo ovviamente, la tua maggioranza in qualche modo assume anche un colore prettamente politico che è quello che non ti ha mai visto tanto distante. Tuttavia, però, politicamente come si sono convinte le anime della tua maggioranza che hanno una sensibilità politica diversa

“Ti dico la verità, non ho dovuto convincere nessuno perché stiamo parlando di un rappresentante del governo che si sta spendendo per un interesse della collettività intera dell’isola d’ischia. Il problema del tribunale è un problema molto sentito e non c’è nessuna connotazione politica in questa nostra scelta. Se domani, ad esempio, dalla Regione Campania, che oggi è governata dal Pd dovessero arrivare, come si spera, aiuti per il nostro paese, non staremo lì a guardare il colore politico di chi ci aiuta. E’ una scelta scevra dalle simpatie politiche del sindaco o della nostra maggioranza”.

E passiamo ad un altro argomento caldo anche perché ne hai messo in mezzo tanti. Uno di questi è sicuramente il caso Colombaia. Hai messo mano ad una vicenda complicata e immagino che tu sappia la dimensione della sfida quanto grande possa essere. Abbiamo letto di questo furto e abbiamo compreso che è tutto legato ai lavori che avete programmato per rendere la Villa fruibile nuovamente, anche se in parte.

“Hai detto bene, abbiamo messo tanta carne a cuocere come si suol dire. A noi le sfide piacciono e ci rendiamo conto che quella della Colombaia è una sfida importante perché è un sito che era abbandonato da tanti anni. Stiamo partendo provando a dare subito dignità a questo luogo e il primo percorso che verrà ripristinato, sarà quello che porta al posto dove ci sono le ceneri di Visconti e della sorella. Poi cercheremo di aprire già un’altra porzione della Colombaia per delle iniziative culturali. Bisognava partire e bisognava dare un segnale importante e credo che ci riusciremo.”

Su questo furto, invece, cosa che idea ti sei fatto?

“Non mi sono soffermato tanto sull’importanza della targa. Era una targa apposta dal mio predecessore e credo che abbia fatto un bel gesto apponendo quella targa. Gliene do merito. Io credo si tratti più di un atto vandalico che di un furto”

Perché?

“Quella targa aveva un grande valore simbolico e non aveva un valore materiale?”

Ci sembra di aver capito che ti piace combattere. L’esperimento di Via Spinavola è stato prorogato.

“Sì, è stato prorogato con delle modifiche. Credo che gli esperimenti vadano fatti. E’ stato importante capire il flusso di macchine ed è servito per studiare gli accorgimenti che potrebbero diventare definitivi? Se non si inizia, studiando le cose, se non si tocca mai nulla significa che non c’è speranza di poter fare un miglioramento. Per quanto riguarda la viabilità, naturalmente, i cambiamenti portano sempre dei malumori e questo lo sappiamo bene. Però non toccare nulla significava dire che andava tutto bene così e mi sembra che, per quanto riguarda la viabilità di Forio non vada tutto bene. Il problema naturalmente non è solo di Forio ma lo è di tutta l’isola. In campagna elettorale dicevamo che a volte ci vogliono anche delle scelte impopolari, e questa è una scelta impopolare e ce ne assumiamo la responsabilità di quello che stiamo facendo. Se ci renderemo conto che non porta benefici, torneremo sui nostri passi senza paura. Inoltre, credo che certe volte, quando si hanno molte lamentele ci si deve dare del tempo, perché, se poi abbiamo ragione si convinceranno anche i più estremi oppositori

E’ sulla bocca di molti, almeno per quello che è il mio osservatorio, diciamo con un 70% a favore e un 30 che storce un po’ il naso, la tua promessa mantenuta almeno fino adesso negli atti, poi, vedremo i fatti quando e se arriveranno. In campagna elettorale, avevi parlato di un grande evento di Natale e mi sembra che su questo grande evento di Natale Stani Verde abbia calato un asso importante come a dire, stiamo facendo quello che abbiamo detto.

“Stiamo andando in quella in quella direzione. Abbiamo promesso che avremmo provato a mettere in atto delle azioni per cercare di allungare la stagione turistica e ci stiamo provando. Naturalmente c’è chi critica anche dall’opposizione. Sono critiche esterne perché sentivo un consigliere comunale, quello che si esprime in dialetto, che va offendendoci e che ci contestava perché stiamo utilizzando i fondi per gli eventi dimenticandoci delle scuole. Non è vero! Le scuole sono al centro di lavori importanti e non ci siamo assolutamente dimenticati delle scuole, però dobbiamo spiegare alle persone che ascoltano certe sciocchezze, che non è possibile iniziare i lavori ad una scuola se prima non crei una scuola provvisoria e creare una scuola provvisoria non si crea in pochi in pochi giorni. Quando questi signori parlano di pericoli di terremoto e quant’altro, io sono preoccupato quanto loro. Stamattina (ieri, ndr) un consigliere d’opposizione, con fare minaccioso, diceva che “se cade una scuola, ammazzo il sindaco”. Io gli vorrei ricordare che per quelle scuole hanno avuto 10 anni di tempo per metterle in sicurezza e non l’hanno fatto e io, certo, in tre mesi non ho la bacchetta magica. In pochi mesi è difficile anche fare gli atti, anche semplicemente un progetto. Comunque ci stiamo muovendo e stiamo andando molto rapidamente verso questa risoluzione. Scusami la parentesi”

Infatti, hai risposto alla prossima domanda che ti volevo fare. Ti rifaccio la domanda, allora, parlavamo del Natale

“Ho dovuto fare questa parentesi perché questa mattina ho subito questa minaccia attraverso terze persone e quindi volevo mettervi al corrente di questo episodio e se qualcuno si dovrà arrabbiare per le scuole insicure, beh, quelli siamo noi. Loro, per 10 anni, non ha pensato alla sicurezza dei nostri figli”.

Torniamo al Natale?

“Stiamo preparando un Natale diverso da quello degli altri anni. Avremo delle luminarie importanti per far vivere a tutti, bambini e adulti, la magia del Natale e degli eventi che ci allieteranno per tutto il periodo natalizio e inizieranno l’8 dicembre e finiranno il 6 gennaio per un mese intero di eventi. Come abbiamo sempre detto, gli eventi non vanno realizzati in maniera estemporanea. Gli eventi devono avere una durata lunga perché devono poter non semplicemente intrattenere le persone, ma devono essere un’attrazione per il turista. Il turista deve venire ad Ischia perché ci sono degli eventi. Prima, a Forio, invece, si facevano piccoli eventi solo per intrattenere.

Un altro cambio di paradigma anche per delle accuse che ti sono state mosse, è la questione Panza. Abbiamo visto una “Festa della vendemmia”, ma anche altri eventi che hanno richiamato a Panza migliaia di persone.

“Non avevo mai visto tante persone a Panza e colgo l’occasione per fare i complimenti a tutte le associazioni che hanno collaborato e che hanno contribuito a rendere questo evento bellissimo. L’anno prossimo lo faremo ancora più grande sempre con queste associazioni che ci hanno dimostrato, veramente, di essere all’altezza della sfida a cui li abbiamo chiamati. Le stesse associazioni ci aiuteranno a rendere Panza e Forio grandi per il prossimo Natale”.

Un po’ di spoiler?

“Niente. Ci saranno tante belle sorprese, ma niente spoiler…”

Colgo l’occasione per allargare il discorso e per uscire dall’ambito foriano. In questi giorni abbiamo raccontato con dovizia di particolari una vicenda che difficilmente entra nel dibattito politico, ovvero la situazione CISI-EVI. Cosa sta succedendo? Mi sembra che siamo alla vigilia di un cambiamento importante. Si parla di un consiglio di amministrazione e di accordi tra diverse amministrazioni. Qual è il punto della situazione?

“La situazione è semplice. Con l’ingresso di Giosi Ferrandino a Casamicciola e il mio a Forio, c’è un’apertura da parte di tutti i sindaci a collaborare anche su temi importanti e su cose che ci uniscono come questa del CISI. Molto probabilmente andremo nella direzione che indicavi tu, però adesso è ancora presto per parlarne. Ci sono ancora diversi passaggi da fare ma c’è un’ottima interlocuzione con gli altri sindaci. Ti posso tranquillizzare, abbiamo un forte accordo e non ci saranno grossi problemi sotto questo punto di vista”.

Uno dei problemi sui quali, da oppositore, avevi battuto spesso il ferro, sono i lavori necessari per la messa in sicurezza di via Giovanni Mazzella e delle colpite dalla frana

“Questa è una cosa importante. Via Giovanni Mazzella insieme alla montagna sono le situazioni che ci preoccupavano di più. C’erano dei fondi messi a disposizione dal Commissario Legnini che non erano mai stati utilizzati. Fondi che stavano lì e per i quali non c’era neanche una progettazione definitiva che potesse portare poi ai passi successivi. Addirittura, non era stata neanche convocata alla conferenza dei servizi con gli enti preposti per rilasciare le autorizzazioni.

Era tutto praticamente fermo e, di conseguenza, fermo anche il lavoro del Commissario che aveva stanziato i fondi e dato grande disponibilità di somme importanti ma era tutto. Con la nostra amministrazione c’è stata un’accelerazione e abbiamo trovato delle soluzioni per mettere in sicurezza Via Giovanni Mazzella e partiremo con dei lavori importanti già da qui a qualche settimana. Per quanto riguarda Santa Maria al Monte d in particolare Corbaro, abbiamo iniziato degli interventi sempre grazie ai fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale però ci siamo resi conto che i fondi richiesti dalla precedente amministrazione erano pochi e coprivano solo pochi interventi e non riuscivano a mitigare il rischio così come, invece. ci si auspica. Abbiamo dovuto fare nuove richieste per zone colpite dalla frana e che non segnalate dalla precedente amministrazione. Stiamo facendo un lavoro certosino e, in alcuni casi, da zero. E’ facile dire che la montagna è pericolosa, però i primi interventi li stiamo facendo noi da novembre che è avvenuta la frana. Tranne qualche somma urgenza per liberare le strade, non è stato fatto niente per la messa in sicurezza. Abbiamo messo in sicurezza un tratto di Via Pennanova. Anche qui, una volta completati i lavori, ci siamo resi conto che quanto previsto dalla vecchia amministrazione non era neanche un terzo di quanto necessario. Dobbiamo iniziare quasi daccapo”

Ultimi due tweet in conclusione. Hai cambiato il management del porto e hai ruotato i dirigenti.

Come comune, abbiamo ricevuto diverse bacchettate dal MEF perché l’amministrazione Del Del non faceva ruotare i dirigenti e le contestazioni erano numerose. Ci stiamo muovendo in tal senso, ovvero ricevendo i dettami del Mef. Per quanto riguarda il porto, ci sono stati dei cambiamenti importanti ma voi lo avete scritto- Credo che già con il bilancio 2023 vedremo dei piccoli risultati. Sono sicuro che per l’annualità 2024, invece, ci sarà un risultato importante”.